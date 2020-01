“Tú eres un gran jugador, pero tienes que hacerte sentir. Después, tienes todo”, fue el elogio que alguna vez José Mourinho le dio a Alberto Rodríguez. Cuesta pensar que, a pesar de su reconocida categoría y haber dejado Universitario para firmar por Alianza Lima, el pase de un futbolista como el ‘Mudo’ brillara por la incógnita de saber cuántos partidos podrá jugar en el año.

La preocupación de los hinchas íntimos –así como el alivio de los fanáticos cremas– radica en el antecedente de la última temporada de Rodríguez: cero partidos en el 2019 debido a lesiones. En un año en el que la ‘U’ lo necesitaba, el defensor mundialista solo apareció cuatro veces en banca. Muy pobre para la inversión que significa tener a un jugador así.

Sin embargo, que Alberto se haya inclinado por mudarse a La Victoria podría significar una decisión clave para lo que queda en su carrera. Todo teniendo en cuenta el factor Pablo Bengoechea.

Alberto Rodríguez se pone a punto para volver a los campos de juego luego de más de un año sin actividad oficial. (Foto: Alianza Lima)





El estilo del uruguayo –directo hacia al arco de enfrente y sin sonrojo por meter pelotazos– puede gustar o no; no obstante, sería mezquino no reconocer lo bueno que es el ‘Profesor’ administrando el vestuario y los recursos que tiene. En esta línea, Bengoechea podría recuperar al ‘Mudo’ Rodríguez, quien asoma como una inversión riesgosa por sus constantes lesiones.

“Viene a Alianza Lima sabiendo los partidos que tiene que jugar. No lo queremos para que juegue durante todo el año. En los partidos importantes, tiene que estar siempre dentro de la cancha. Lo vamos a entrenar para eso”, indicó el técnico charrúa sobre el zaguero en su conferencia después del entrenamiento de ayer.

El caso del central de 35 años podría ser similar a los de Luis ‘Cachito’ Ramírez o Rinaldo Cruzado, por poner un par de ejemplos recientes. Ambos fueron claves en el título nacional del 2017, siendo titulares habituales. Todo fue distinto la temporada pasada, en la que se convirtieron en pieza de recambio dentro del esquema blanquiazul.

Bengoechea supo llevarlos y hacerlos jugar en momentos claves. Rinaldo anotó el gol del título del Clausura en Moyobamba, mientras que ‘Cachito’ selló la serie de semifinales frente a Cristal.

Es imposible pensar que el excrema pueda sumar una seguidilla grande de juegos. Habría que recordar lo que pasó con Melgar en el 2016. Rodríguez acumuló buenas actuaciones en el campeonato, pero en el momento de la verdad –semifinales ante la ‘U’ y final contra Cristal– fue el gran ausente por lesión.

¿Cuántos cotejos debería disputar el ‘Mudo’? No se puede hacer futurología aunque sí queda claro, por lo que dijo el entrenador de Alianza Lima, que para los duelos de Copa Libertadores debe estar, al igual que para los clásicos.

De la mano de Bengoechea, Alberto Rodríguez podría volver a dar que hablar en este año 2020.





