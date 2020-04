La noticia de la venta de Kluiverth Aguilar al City Football Group, que tiene al Manchester City como club principal, no solo puso contento a los hinchas del fútbol peruano, sino también a la persona que le dio la chance de debutar a nivel profesional, en Alianza Lima, Pablo Bengoechea.

“Hemos tenido contacto por mensajes. Me escribió ese día que salió en prensa lo de su transferencia y fue una gran alegría para mí, en lo personal", aseguró este lunes, Pablo Bengoechea, en entrevista con UCI Noticias.

“Es un chico que lo conocí el 1 de junio del 2019, cuando llegué a Lima para esta etapa final, se integró muy bien a los entrenamientos siendo adolescente, entró a un plantel ya formado y supo compartir ir a la selección a entrenar, jugó en reservas, en la selección y, cuando pensamos que estaba preparado para jugar en Primera, le tocó debutar y lo hizo de muy buena manera”, agregó el uruguayo.

Por otro lado, Bengoechea le deseó el mejor de los éxitos a Aguilar, quien partirá al extranjero ni bien cumpla la mayoría de edad, es decir en mayo del 2021.

“Se preocupó mucho por su físico, un chico muy educado y con muchas ganas de ayudar a su familia Esas charlas eran las que teníamos con él. Ojalá pudiera tener una gran carrera, que le vaya bien deportivamente y económicamente para ayudar a sus padres y hermanos. Me pone muy contento que él me escribiera, agradeciendo lo que habíamos vivido junto y, principalmente, lo que conversábamos, porque como futbolista no hay ninguna duda de que todo el mérito es de él”, finalizó.