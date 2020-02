Esta semana, Jean Deza volvió a ser noticia por su actuar fuera de los campos de fútbol. El atacante de Alianza Lima volvió a aparecer -por tercera vez- en un programa de espectáculos. Al ser reincidente, el futbolista quedó nuevamente fuera del equipo para recibir este viernes a Deportivo Municipal. Incluso, su continuidad en el cuadro íntimo quedó en suspenso.

Sobre el caso de Deza, Benjamín Romero, exgerente de marketing de Alianza Lima, actualmente en la Federación Peruana de Fútbol, se pronunció sobre el tema en la última edición del Podcast Deporte Total.

“El profesionalismo tiene que primar ante todo y este tipo de acciones, sin duda, le hacen mucho daño los jugadores, que no se alinean. Hoy en día el pelotero ya no sirve. Un pelotero, por bueno que sea, si no es un atleta no llega lejos. Y es un buen mensaje para los jóvenes: tienen que ser atletas”, afirmó Romero.

“Hay que entrar en esa consciencia. Creo que le hace muchísimo daño al fútbol, a los clubes, a los mismos jugadores, a nuestra industria, que estamos trabajándola de manera muy honorable para que cambie, se transforme, para que el fútbol peruano sea uno de los más importantes de Latinoamérica. Entonces, esto sí no puede pasar, se debe castigar”, agregó.

Asimismo, el Gerente de Marketing de la FPF contó que este tipo de situaciones, como la de Jean Deza en Alianza Lima, repercute al momento de negociar con los patrocinadores.

“Las marcas no quieren verse involucradas, directa o indirectamente, en escándalos de ningún tipo. Sí afecta en algunas ocasiones ese tipo de actitudes a la hora de traer sponsor a las instituciones”, finalizó Benjamín Romero.













