Porque Sandy Dorador, antes de ser ovacionada por el hincha blanquiazul -hoy, y durante todo octubre, de blanquimorado- se atrevió a ir a un camal (matadero de animales) a jugar porque amaba el fútbol. Y Heidi Padilla tuvo que ‘escapar’ de su país, Venezuela, por la crisis y trabajó en una empresa de limpieza por un año antes de ser aceptaba en la institución íntima. Porque Adriana Lúcar se la jugó entera por el fútbol y dejó su trabajo con horario de oficina para convertir su terraza en un campo de entrenamiento.

Tres historias diferentes de las jugadoras que con sus goles desataron la locura en una noche histórica en Matute: 30 mil hinchas se dieron cita en el corazón de La Victoria para batir el récord de asistencia en un partido femenino en el Perú -Alianza había llevado hasta 15 mil en un clásico-. Si en nivel aún estamos lejos, en amor a la camiseta están igual a igual con las grandes potencias como Brasil (36 mil en un Inter vs Corinthians, y 41 mil en la revancha).

Fue un 3-0 que le puso corona dorada a una nueva temporada perfecta de Alianza. Este año jugador 21 partidos, ganaron 18 y empataron otros tres (dos veces ante Mannucci). Si sumamos con el 2021, el invicto se alarga a 34 (29 triunfos, cinco igualdades).

Que el hincha haya respondido, llenando Matute, como lo viene haciendo en los partidos de la Liga 1, no solo se debe al amor por los colores; también a los increíbles resultados de un equipo que el año pasado logró una histórica Libertadores, clasificando hasta cuartos de final. Ahora irá a Quito (debuta el 14 de octubre ante Deportivo Lara) por más.

¿Por qué 30 mil?

Y si uno se pregunta por qué Alianza es capaz de llevar 30 mil personas, la respuesta está en cada imagen. El pequeño bien abrigado en los brazos de su padre, en la familia que acompaña el sueño de cada futbolista, en la niña de 13 años aproximadamente que juega con un pequeño peluche vestido de blanquimorado. La experiencia Matute será un recuerdo para toda la vida.

Porque aún a las 7 de la noche, cada calle que conduce a Matute tiene el brillo blanquiazul. Por el humo blanco y morado que nubla toda la cancha...

Y va el público porque saben que Matute será una fiesta más allá de los fuegos artificiales. Será una fiesta porque Sandy Dorador no dejará de amagar y Adriana Lúcar de correr en busca de cada balón. Será show con cada enganche de Shashenka Porras y cada pisadita de Sandra Arévalo. Será un espectáculo cada corrida de Heidy Padilla y cada despeje de Neydi Romero y Ochi Miranda. Será para el aplauso cada intervención de Maryory Sánchez.

Y por qué no decirlo, porque en los últimos años Alianza ha mantenido una identidad de llenar Matute. No es un reto challenger ni una competencia, es el sentimiento del blanquiazul que lo lleva a Matute. El equipo masculino ha llevado gente de lunes a domingo, el hincha sabe que el femenino no puede ser la excepción.

Y los jugadores íntimos hicieron suyo también el proyecto femenino. Por eso no es sorpresa ver a Hernán Barcos bajar a felicitar a las chicas tras el bicampeonato, o a las chicas publicar en sus redes sociales fotos junto a los varones del primer equipo.

Un trabajo detrás

Alianza Lima demostró que es el mejor equipo femenino del país. Lo dicen los títulos y la importancia que le ha dado la institución a la disciplina comandada por Sisy Quiroz. “Nosotros empezamos con este proyecto en 2020, justo en el año de la pandemia. Lo primero que establecimos fue un plan estratégico que tenía como objetivos la excelencia deportiva y darle un valor al producto nuevo que estábamos lanzando, que es el fútbol femenino”, nos había adelantado. Y lo consiguieron.

Al bicampeonato, el conjunto victoriano le sumó dos auspiciadores nuevos: Sky Airline y Xioami TV. Dos empresas que decidieron apostar por el fútbol femenino con la certeza que el equipo, mientras siga ganando, continuará moviendo masas, seguirá reclutando hinchas. Porque Matute, este jueves de fiesta, no solo tuvo en sus tribunas a los familiares de las jugadoras, o a los fieles de La Banda Íntima, la primera barra dedicada al equipo femenino, sino también al aliancista que asiste religiosamente a ver al equipo masculino. Ese que por una noche no coreó el apellido de Hernán Barcos, sino que lo hizo con Adriana Lúcar y Sandy Dorador.

Hernán Barcos junto a la goleadora Adriana Lúcar. (Foto: Leonardo Fernández)

“Esto es lo que necesitamos, que la gente venga a vernos para que el fútbol femenino siga creciendo. Me gustaría tener 12 años y ver a toda esta gente alentando”, dijo la goleadora en Movistar Deportes. Es que muchas están viviendo ya tarde lo que soñaban de niñas, pero vale la pena toda la espera.

Detrás del llanto de alegría de las jugadoras, de los abrazos de Samir Mendoza y su comando técnico, hay un trabajo espectacular del área de marketing. Para la final, Alianza decidió vender un combo que incluía también el próximo partido del equipo masculino (lunes vs. Municipal por la Liga 1) y logró asegurar 6.500 entradas. Luego, los socios, abonados y afiliados a ‘Íntimos’ pusieron de su parte para lograr una jornada histórica.

La salsera Daniel Darcourt, una de las mejores voces del Perú y aliancista confesa, abrió la noche en Matute haciendo bailar a los hinchas. Y en el mediotiempo hubo otras activaciones que entretuvieron a los fanáticos. Porque Alianza, más allá de lo importante que es el fútbol, busca darle entrenamiento a su gente. Y lo está consiguiendo.

Lo que ocurrió la noche de este jueves en el Alejandro Villanueva fue más que un partido de fútbol. Fue la reivindicación del fútbol femenino en nuestro país y, ojalá, sea el histórico día que marque un antes y un después en el balompié. Porque ellas se ganaron el derecho de ser vistas, ovacionadas y celebradas. Se ganaron el derecho a jugar a estadio lleno siempre.

