El caso Brian Farioli está lejos de terminar. Tras no poder firmar contrato con Alianza Lima, el futbolista argentino aseguró que se encuentra al cien por ciento y confirmó qué medidas tomará en el corto plazo.

“Es una lástima que no pueda llegar a Alianza, tenía muchas ilusiones de jugar ahí, pero por cuestiones que no son mías, no puedo competir en ese equipo”, indicó el futbolista de 26 años en Exitosa Noticias.

Farioli, al ser consultado por su estado actual, no dudó en admitir: “Totalmente, cien por ciento, de hecho las resonancias y los estudios hablan por sí solos. Tengo un alta médico firmado por Colón, sería muy descabellado que llegue a un club y esté lesionado o no esté para jugar, eso no existe, después de haber pagado una cláusula”

Además, el jugador argentino comentó: “Uno de los médicos que me atendió en Alianza era argentino, me dijo que todo estaba en perfectas condiciones. De hecho, el médico me dijo que todo estaba impecable, las resonancias y demás, resulta que después pasaron cosas. Hay que dar vuelta a la página, hablé con ‘Pipo’, él quería dirigirme y eso para mí era un lindo desafío, pero las cosas pasan por algo”.

El exjugador de Colón informó: “Este caso va a ir a la FIFA, no hay duda de eso. Firmé un contrato anteriormente, que firmaba José Bellina, antes de llegar al club y en ese contrato no se habló nunca de alguna revisión médica, ni nada por el estilo. (...) Mi abogado actuará”.