Paolo siempre argumentó temas netamente futbolísticos para tomar su decisión. Incluso tomó como una especie de “traición” lo hecho por Richard Acuña y Guillermo Salas. Y es que días antes de aquel partido en el estadio Mansiche, el atacante ya había conversado con el presidente para hacerle llegar su deseo de salir del club que hizo esfuerzos astronómicos para solventar un “contrato histórico”, y luego se lo hizo saber al técnico. Pero aceptó ser convocado y estar en la banca de suplentes ante los íntimos por la expectativa que su presencia generaría, teniendo en cuenta que iba a “enfrentar” al equipo del que es hincha. Sin embargo, ya estaba planeado que no jugara porque si lo hacía, eso le prohibía fichar por algún otro club del fútbol peruano hasta fin de temporada.

Momento exacto en el que Chicho Salas manda a Paolo Guerrero al banco tras rechazar su ingreso. pic.twitter.com/sgnWPNs2zb — Nicolás Ballón (@nicolasball00on) July 13, 2024

Con 40 años, casi 41, Paolo entonces decidió no cambiar su postura. Intentó llegar a un acuerdo económico con la institución ‘poeta’, pero eso no se logró. Entonces optó, en paralelo, ir por la vía legal. Aunque la duda siempre estuvo en que si la defensa legal del futbolista presentó una carta de renuncia a la UCV para así, pasado los 30 días, según la ley laboral vigente, quede desvinculado.

La duda quedó resultado este martes, luego de que la César Vallejo se pronunciara a través de un comunicado. “Informamos que hoy (martes 20 de agosto) se llevó a cabo la audiencia relacionada con el procedimiento especial de inscripción del fenecimiento de la relación contractual, en la cual participaron nuestra área legal y nuestro jugador Paolo Guerrero ante la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol” . Asimismo, agregaron que el objetivo de la audiencia fue evaluar la solicitud del delantero para dar por terminado su vínculo laboral con el club trujillano “con el fin de quedar libre para ser contratar por otros equipos”.

Comunicado de UCV sobre Paolo Guerrero.

Asimismo, este viernes sería un día clave para el delantero nacional. Ya que se conocería si el Tribunal acepta su pedido y, con ello, quede libre para negociar y firmar con un nuevo club, mientras continúa un tema legal con Vallejo.

Para profundizar el tema, este Diario conversó con Julio García, quien estuvo al frente en las primeras semanas de negociaciones entre Paolo y Vallejo, incluso reveló que llegó a poner sobre la mesa un acuerdo de desvinculación sin indemnización de por medio, aunque este no se terminó dando por diversas razones.

“La parte más compleja es que quedas libre desde el lado laboral, pero ¿Qué pasa desde la regulación deportiva? Ésta establece que un futbolista solo puede terminar un contrato por dos causas justificadas: 1) que no se le haya pagado dos meses de sueldo, caso en el cual lo obliga a seguir un procedimientos ya que el club tiene 15 días para pagar y si no lo hace, el contrato puede terminar; y 2) que no lo hayan considerado en por lo menos el 10% de los partidos de la temporada, y acá evidentemente la temporada 2024 no ha terminado. Entonces ninguno de los casos es el de Paolo. No hay causa justificada”, explica.

Esto no quiere decir que Paolo Guerrero no haya quedado libre, si la Cámara de Conciliación y Disputas de la FPF así lo ha decidido; sin embargo, sí existe la posibilidad de un nuevo escenario legal en el que estará envuelto el delantero, César Vallejo y el club que vaya a decidir contratarlo.

Paolo Guerrero Sus números en César Vallejo Partidos: 9 (6 por Liga 1 y 3 por Copa Sudamericana) Minutos: 658 Goles: 3 (todos por Liga 1) Asistencias: 1 Amarillas: 3

Se perdió diez partidos en lo que va del año por lesiones: inflamación del pie (1), sobrecarga muscular (2) y desgarro muscular (7).

“Bruno Marioni ya habló con Paolo Guerrero”

Paolo Guerrero ha sido vinculado con Alianza Lima durante las últimas semanas. Y aunque desde el club han dicho siempre que no establecieron comunicación con el delantero porque tenía un contrato vigente, el periodista Luis Carrillo Pinto informó que sí hubo un contacto. “Bruno Marioni, director deportivo, ya conversó con Paolo Guerrero. Marioni lo quiere. Y Mariano Soso, el nuevo técnico, está de acuerdo” , afirma el comunicador.

De hecho, según palabras de Carrillo Pinto, “si no hay más inconvenientes, esta semana, cuando quede liberado en la FPF, sería presentado como el nuevo refuerzo blanquiazul”.

Sin embargo, Julio García explica lo que podría pasar y la indemnización que tendría que pagar Alianza si se hace con los servicios del goleador histórico de la selección. “Aquí viene una parte delicada. El club que quiera contratarlo puede asumir, a criterio de FIFA si es que determina que hay un rompimiento de contrato injustificado, la responsabilidad” . Eso sí, afirma que lo único que puede reclamar en estos momentos César Vallejo es “una indemnización” y que “el monto dependerá de lo que considere” la institución trujillana.

“El tema del monto tiene que ver con la valorización del jugador. Pero en Perú los contratos se terminan sin consecuencias porque hablamos de valores tan pequeños que no tienen sentido que los clubes reclamen. Al final les sale más caro reclamar que lo que pueden pedir. Pero en el caso de Paolo es diferente porque acá se involucraron montos mayores por su sueldo y demás cosas”, añade.

1 ¿Qué dijo Bruno Marioni sobre la posibilidad de que Alianza Lima fiche a Paolo Guerrero? "No voy a negar lo que es Paolo para Perú, no solamente para Alianza. A todos nos gustaría verlo con camiseta de Alianza Lima, pero en las condiciones que está hoy, no sabemos cuál es su real situación, hoy no es una opción para nosotros”, señaló el pasado 2 de agosto el director de fútbol profesional del cuadro blanquiazul.

En estos momentos, al ser jugador libre, Paolo tiene la sartén por el mango. Pero el club que lo quiera contratar, en este caso podría ser Alianza Lima, estaría asumiendo riesgos económicos. Algo que seguramente deberán evaluar en La Victoria, ya que este año fueron sancionados por Indecopi con una multa de 3 millones de soles por apagar las luces y el uso de bengalas en la final de la Liga 1 2023 -caso que apelaron- y mantienen un problema legal con el técnico Cristian Díaz, quien los demandó ante la FIFA por incumplimiento de contrato y estaría pidiendo 600 mil dólares (2.25 millones de soles) de compensación.

“Cabe destacar que la naturaleza del presente proceso es determinar el fin de la relación contractual, más no las razones del mismo. Por lo tanto, cualquier discusión sobre las compensaciones y montos generados por dicho fenecimiento será sometida al procedimiento correspondiente”, detalla César Vallejo. Este Diario conoció que, mientras negociaban, ambas partes hablaban de un monto cercano a los 400 mil soles.

Aunque, claro, hoy en lo futbolístico, Alianza necesita de un ‘9′ ante la lesión de Cecilio Waterman y Pablo Sabbag, quien no ha podido completar 90 minutos por una dolencia crónica en el tobillo. Además de la falta de un líder absoluto que pueda poner el pecho en las situaciones más complicadas, algo que Paolo ha demostrado a lo largo de su carrera.