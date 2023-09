El delantero Bryan Reyna culpó a la dirigencia de Alianza Lima por la caída de su fichaje al Gremio de Brasil, ya que no lo dejaron “salir”. Sin embargo, reafirmó su gran deseo de emigrar al extranjero cuando finalice la temporada 2023 de la Liga 1 Betsson. | Noticias Liga 1 Betsson.

En diálogo con Gol Perú, el futbolista indicó que continúa entrenando para “salir al extranjero” cuando se abra el libro de pases, pero mientras tanto dará todo por la camiseta blanquiazul.

“Si no pude salir al extranjero no fue por mí. Acá lo que yo más quiero es irme afuera, pero no dependía de mí sino del club y el club no me dejó salir. Ahora estoy acá, me debo y daré todo por Alianza, pero a fin espero irme”, declaró.

“Yo trabajo para volver a salir al extranjero y, seguramente, eso ocurrirá cuando se abra el libro de pases. Esta vez no se pudo porque ya estaba cerrado y ya dependía de Alianza, pero a fin de año se abre el libro y ahí no habrá problemas para salir. Yo tengo contrato con Alianza hasta el 2025, pero, si el libro de pases está abierto y alguien viene y pone la plata, podré salir”, continuó Bryan Reyna.

El atacante de Alianza Lima dijo que su ausencia en la Liga 1 Betsson por expulsión le servirá para recuperarse de una lesión, la cual evitó su convocatoria a la Selección Peruana para el inicio de las Eliminatorias 2026.

“Esta semana que no jugaré, por la suspensión, me va a venir bien para recuperarme del todo. Por lo pronto, estoy trabajando con el departamento médico del club para poder estar bien. Yo vengo mal de la rodilla más o menos hace dos meses, y así estuve jugando, situación que, de alguna manera, me estuvo perjudicando en la zona de gemelos y en el posterior”, sentenció.

Alianza recibirá el próximo 17 de noviembre a Unión Comercio en el estadio Alejandro Villanueva por la jornada 13 del torneo Clausura.