“Alianza busca un pretexto para despedir a Trauco basado en el dicho de un tercero”: Baldovino, asesor legal de la Safap, y el dilema legal que se avecina entre jugador y club

Usted hizo una entrevista en un podcast o en un canal de streaming sobre que a Trauco le ha llegado una carta de despido...

No, no le ha llegada una carta de despido sino una carta de pre aviso. A ver te explico. Alianza les había iniciado un proceso disciplinario a los tres jugadores que comenzó el jueves por la noche con la carta que le mandó. Resulta que los seis días que le había dado Alianza Lima para que los jugadores hagan su descargo vencían mañana (ayer). Te imputaban dos incumplimientos del reglamento interno. Bueno, ahora a Miguel, y me imagino que a los demás también, porque todos son iguales, les ha llegado una carta de ampliación de imputaciones. Le agregan una nueva falta y le están diciendo que ya es una carta de preaviso de despido. que son las cartas que te envían cuando te van a despedir. Te envían seis días para guardar la formalidad, pero que al final siempre te terminan despidiendo.

¿Solo eso ocurrió con Miguel Trauco?

No, con los otros jugadores implicados no sé, pero a mí me ha comunicado Miguel. La nueva falta que le imputan es de haber consumido alcohol en la concentración, pero el sustento de Alianza Lima son las declaraciones del abogado de Sergio Peña en la entrevista que tuvo con Milagros Leiva. Entonces, ese es el sustento de Alianza. Ahí, hasta ahí le han otorgado seis días para que haga sus descargos. Bueno, los jugadores van a hacer su descargo, pero esa es la novedad. Ahora, han buscado un nuevo pretexto que esté dentro del reglamento, pero en base a un dicho de un tercero, en este caso, el abogado. Miguel, ni Carlos Zambrano, hasta donde tengo entendido ni lo conoce y el abogado nunca estuvo en Uruguay. Entonces, no sé que tipo de prueba puede ser eso.

¿Cuál es la postura de Safap?

Es lo que ha hecho Alianza Lima, si ellos creen que han hecho el camino correcto, ya es un tema de Alianza Lima, no de los jugadores. Pero para este caso es que las cosas se hagan bien y que no afecten sus derechos, porque todos tenemos derechos y nadie puede pasar por encima de los derechos. Además, ellos necesitan una asesoría legal y esa es la que nosotros le damos. No nos metemos en el tema penal porque ese es un tema que no nos corresponde porque nosotros somos un sindicato de trabajadores que defienden los derechos laborales. El tema penal corresponderá a la justicia y cada uno se defenderá de manera individual. Pero en el tema legal, laboral, contractual, deportivo, nosotros sí, tenemos la obligación de asesorar a nuestros agremiados. Por algo son agremiados.

¿Si Alianza Lima despide a Miguel Trauco tendrá que indemnizarlo económicamente?

Eso lo va a decidir un tribunal, no nosotros ni Alianza Lima. Si es que Alianza lo despide, el tribunal es el que tiene que resolver, si es que estuvo bien despedido, estuvo mal despedido y cuáles son las consecuencias de si estuvo bien despedido. Si estuvo mal despedido, Alianza tendrá que asumir la responsabilidad del caso.

¿Cuándo se vería esto del tribunal?

Esto del tribunal, el jugador tiene 30 días para presentar su denuncia, en caso sea despedido. Y si el jugador considera que ha sido despedido de manera arbitraria, tiene el derecho a presentar una demanda y exigir el pago de la indemnización que establece la ley. Para eso son 30 días naturales, pero el proceso se demorará, calculo yo, un año, un año y medio. Ya eso va para largo.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco se pronunciaron por denuncia de abuso sexual. (Foto: Alianza Lima / Composición)

¿Qué sensación tiene tras haber conversado con Miguel Trauco?

Yo había conversado con Alianza y tenía la sensación de que Alianza Lima quería terminar este asunto, poniéndose de acuerdo con los jugadores, no poniéndose de acuerdo en lo malo, sino, oye, terminemos bien, terminemos la relación contractual. Y bueno, obviamente cada uno iba a hacer concesiones recíprocas para que se termine el contrato y listo. Pero ya cuando te mandan la segunda carta donde te están diciendo que es una carta, por si acaso te imputo esta falta porque te voy a despedir, porque por eso se llama pre aviso de despido, ya Miguel por lo menos me dice, oye, entonces, el diálogo ya se cortó. Porque ya me están diciendo que me van a botar, entonces ya para qué voy a dialogar. Claro. Y esto más allá de lo que se pueda o no estar avanzando el tema penal, ¿no?, que también me han comentado que lo más probable es que no se vea en Argentina. El juez en Argentina se va a inhibir y va a pasar todo a Uruguay.

Claro, donde fueron los hechos...

Así es, parece que sí, porque en Argentina no tienen acceso a muchas cosas y tendrían que estar haciendo exhortos. Parece que se van a declarar sin competencia y trasladan todo, porque eso sí lo tienen que trasladar a la justicia uruguaya.

Para los que no entienden muy bien estos temas legales, si el jugador incumple una norma, una falta, sí podría botarlo el club..

Mira, esto es muy sencillo. Así como el jugador puede renunciar al club cuando lo considere conveniente, y si renuncia bien, por ejemplo, porque no le pagan, no pasa nada, si renuncia mal, como pasa en todo el mundo, sin ninguna causa puede pagar una indemnización; igual el club puede despedir porque se le da la gana al jugador sin la expresión de causa o si cree que tiene argumentos presentando sus argumentos, pero si el tribunal dice que los argumentos de Alianza no eran suficientes para despedirlos, va a tener que pagar.

¿Y lo mismo va a pasar entonces con Zambrano y con Peña?

Yo tengo entendido que sí. No he hablado con ninguno de los dos. No hablamos porque Peña no se ha acercado a la agremiación. Nosotros no buscamos a los jugadores, los jugadores nos buscan. Nosotros nunca vamos a buscar al jugador para estos casos. Nosotros atendemos a los jugadores que nos piden que lo apoyemos. Porque ellos también tienen sus abogados, tienen su representantes, pero normalmente siempre consultan para ver si está bien encaminado o no. Zambrano y Trauco sí han acudido a la agremiación, Peña no.

¿Existe algún antecedente de esto que ha pasado con Alianza?

Sí, claro. Hace muchos años, hubo un caso de cuando Alianza concentraba en un hotel en Miraflores.

¿Lo de Casa Andina?

Sí, pero no en el Premium, sino en uno que está en Shell casi con la Avenida La Paz. Le imputaron a un jugador haber ingresado a una mujer a la concentración. Al final Alianza lo botó, lo despidió, le mandó igual su carta notarial de preaviso, su carta de aviso de despido, lo despidió. Bueno, el jugador al final terminó demandando al club y el tribunal decidió que el despido era arbitrario, por lo tanto, el club tuvo que indemnizar al jugador. Pagarle económicamente 12 sueldos al jugador como indemnización.

¿Era peruano?

Sí, peruano. A veces los clubes imputan faltas a los jugadores para tratar de despedirlos y sacárselos de encima y al final terminan pagando un dineral de plata en indemnizaciones por despido arbitrario.

¿El tema judicial con los implicados tiene para rato?

Lo de la Cámara de Disputas se va a demorar. Un proceso de este tipo se demora por lo menos en promedio, año y medio, dos años.

Se habla de una investigación también a Eryc Castillo y Pedro Aquino por este hecho en Uruguay, ¿hay algo?

No los están investigando.