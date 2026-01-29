Jean Pierre Maraví
Jean Pierre Maraví

“Alianza busca un pretexto para despedir a Trauco basado en el dicho de un tercero”: Baldovino, asesor legal de la Safap, y el dilema legal que se avecina entre jugador y club
Johnny Baldovino, asesor legal de Safap, aclaró que Miguel Trauco no ha recibido una carta de despido, sino una carta de preaviso, paso previo a una eventual desvinculación. Según explicó, Alianza Lima amplió las imputaciones dentro del proceso disciplinario y ahora sostiene una nueva falta basada en declaraciones de un tercero. Desde la agremiación señalan que se debe respetar el debido proceso y los derechos laborales del jugador, y advierten que, de concretarse un despido sin causa suficiente, el caso podría terminar en un tribunal con consecuencias económicas para el club.

