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Resumen

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Alianza se llevó los Premios DT por sus títulos en el fútbol femenino. (Foto: GEC)
Alianza se llevó los Premios DT por sus títulos en el fútbol femenino. (Foto: GEC)
/ Joel Alonzo
Por Fernanda Huapaya

A pocos días de jugarse el partido amistoso entre Alianza Lima y Talleres de Córdoba este sábado 24 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva, El Comercio conversó con Sisy Quiróz, Jefa de las División de Fútbol Femenino de Alianza Lima, sobre el convenio que se ha logrado entre ambos clubes en pro del crecimiento de divisiones menores y capacitación de los comandos técnicos. Asimismo, Quiróz conversó sobre la actualidad del fútbol femenino nacional y reveló una personal preocupación sobre el tratamiento de las transmisiones de la Liga Femenina Nacional al haber migrado a un canal de paga.

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