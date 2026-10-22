Alianza se llevó los Premios DT por sus títulos en el fútbol femenino. (Foto: GEC) / Joel Alonzo

Este año se realizará nuevamente el Semillero de Fútbol Femenino Repsol en el que El Comercio es aliado, ¿qué tan importante te parece esto?

Es fundamental. Nosotros a nivel de divisiones menores tenemos una deuda tremenda. Hacer este Semillero puede atraer a clubes y que tengan un espacio organizado donde puedan competir y puedan sentir que son importantes. Es importante conocer más del fútbol y hay que buscar que las competencias sean más todo el año. Estos complementos nos ayudan a crecer y sería bueno que venga la Federación y también haga más torneos así. Cualquier iniciativa que busque fomentar lugares seguros para que niñas busquen practicar fútbol, es ideal para nosotros.

¿Cómo surgió la idea del partido amistoso entre Alianza Lima y Talleres?

Para nosotros es muy importante, no solo buscábamos un rival de alto nivel, sino que también queríamos un rival con el cual podíamos compartir conocimiento y crecer a mediano y largo plazo. Eso hemos logrado con ellos a través de este convenido institucional que nos va a permitir compartir jugadoras, llevar a algunas de las nuevas para allá también, incluso en divisiones menores, y nosotros estamos muy enfocados en eso porque sabemos el talento que tenemos y queremos que vivan esa experiencia internacional. Talleres tienen mucho para aprender de ellos y nosotros queremos compartir con ellos.

¿Cómo se llegó a Talleres?

Con ellos tenemos una relación de hace mucho tiempo, incluso años, varias jugadoras han estado a poco de llegar a su club a través de transferencias. Vimos que era el equipo que necesitábamos para competir y que nos reten porque se vienen las etapas difíciles del torneo.

Actuales bicampeonas del fútbol peruano (Foto: Facebook/ Alianza Lima Femenino).

¿Cómo va a impactar este convenio en Alianza Lima?

Poder participar en los Talleres, que haya intercambios y no solo de nuestras futbolistas, sino también de los profesores. El mismo staff de nuestro equipo de fútbol femenino va a poder capacitarse allá y eso nos parece muy importante para intercambiar profesionales.

Sabemos que Alianza Lima, año a año, es candidato al título nacional, pero han mencionado que también se preocupan en la mejora, en general, en el crecimiento de la liga femenina nacional

Nosotros tenemos que mejorar de manera conjunta. No solo es Alianza Lima y su crecimiento en mejoras, sino que buscamos la mejora de todo el fútbol femenino. Por ejemplo, hoy que el fútbol femenino sea transmitido por un canal de pago, definitivamente oculta la visibilidad y eso es un retroceso para un producto que necesita distribución y ser visto por todos lados. Una vez que ya tenga a la audiencia cautivada, recién meterlo a un canal de pago para que eso se traslade. Hay una preocupación nuestra desde ese lado porque necesitamos que se visibilice el fútbol femenino. Todavía no estamos en el momento de ocultar los productos, quizá nos hemos adelantado.

¿Qué tan importante es el tricampeonato nacional?

Campeonar siempre es importante porque es un objetivo institucional. Más allá del título, las chicas son muy competitivas y eso nos ayuda porque nos hace ver más allá de eso. Tratamos de reforzar esta cultura de mejora continua y no podemos conformarnos.

Hace poco se dio una gran transferencia como la de Sashenka Porras. ¿Alianza Lima ya puede hablar de exportación?

Nosotros buscamos eso como club formador. Eso habla de que estamos haciendo las cosas bien, en eso nos sostenemos. De hecho, buscamos que más chicas puedan salir y que hayan sido formadas por nuestras canteras. Para nosotros, Sashenka es un orgullo para toda la familia aliancista.

Alianza Lima acumula tres títulos nacionales en la era profesional del fútbol femenino en Perú. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué te gustaría que represente el club para las siguientes generaciones de fútbol femenino más allá de ser un equipo que gana títulos?

Que siga abriendo caminos para el fútbol femenino. Hemos sido los primeros que hemos hecho partidos de presentación y que hemos abierto nuestro estadio principal. Cada trabajor de Alianza Lima da su tiempo y pone un poco más por la división femenina y nos ayuda a la exposición. No ha sido fácil porque somos un club que por años ha sido solo masculino y esto es complejo de entender en un país que tiene un prejuicio de por medio que año a año hemos ido derribando. Si bien es fútbol, te da estos matices permite traer a la familia y a un público distinto. Eso es super especial para nosotros.

SOBRE EL AUTOR