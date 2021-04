Alianza Lima tendrá su segunda prueba en la Liga 1 esta tarde cuando se enfrente a Deportivo Municipal en el estadio Alberto Gallardo. Los blanquiazules buscan sumar su primera victoria de la temporada, Jefferson Farfán podría debutar y Leao Butrón analizó la presencia de la ‘Foquita’ en el plantel.

El exarquero y capitán de Alianza Lima confesó sentir ilusión del grupo que se ha armado y por el aporte que Farfán le dará al equipo. “Me imaginaba este equipo con el aporte de Jefferson Farfán y creo que le dará mucho. Me ilusiona, no sé si para pelear el título, pero me sorprendió y se presta para la ilusión”, sostuvo Butrón en entrevista con Gol Perú.

Leao Butrón dejó el cuadro blanquiazul a fines del año pasado, tras la mala campaña en la Liga 1 que generó el supuesto descenso de Alianza Lima. Sin embargo, hace un mes se confirmó que los íntimos se quedarían en la Primera División.

Las cosas con calma

Alianza Lima cerró un 2020 para el olvido y esta temporada buscará ser protagonista de la Liga 1. Leao Butrón indicó que le genera confianza el grupo de Carlos Bustos, pero no se adelanta al decir que son candidatos al título. “Me da la impresión que es muy pronto, pero hay varios equipos que tienen torneos internacionales y eso podría aprovecharlo Alianza Lima para ponerse en un lugar expectante y pelear el título. Jefferson Farfán le da un plus”, agregó.

Finalmente, el exarquero íntimo dio su impresión del debut de Alianza Lima en la Liga 1. “Me sorprendió gratamente el debut de Alianza Lima porque son solo 19 días de trabajo. Más me sorprendió y me gustó el segundo tiempo, los vi con mucho más peso y presencia”, explicó.

