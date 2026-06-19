Por Fernanda Huapaya

Alianza Lima vivió este jueves una jornada que reconfigura el futuro institucional del club. La compra del mayor porcentaje de acreencias por parte de Fernando Farah y Antonio Armejo provocó la salida de Fernando Cabada de la administración temporal y dejó sin efecto la intención de Paolo Guerrero de adquirir esos mismos activos.

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