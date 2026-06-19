¿Qué pasó realmente? Según pudo conocer El Comercio, la Junta de Acreedores de Alianza Lima, actualmente presidida por Luis Felipe Bravo-García, estaba próxima a experimentar un giro significativo. Aliancistas del Perú dejaría de ser el acreedor mayoritario para ceder esa posición al grupo conformado por Fernando Farah y Antonio Armejo, quienes concretaron la adquisición del porcentaje más importante de acreencias del club.

El movimiento supone un cambio trascendental dentro del proceso concursal, pues otorga a ambos empresarios una influencia determinante en las futuras decisiones institucionales. Farah y Armejo, además, no son nombres ajenos a la historia reciente de Alianza Lima. Ambos formaron parte del grupo de acreedores vinculados al Fondo Blanquiazul en el 2020, una temporada especialmente complicada para el club tanto en el aspecto deportivo como económico.

Fernando Farah reaparece para aclarar panorama en Alianza Lima (Foto: GEC)

La operación tuvo una consecuencia inmediata. Como resultado del cambio en la composición de los principales acreedores, Fernando Cabada dejó de ser administrador temporal de Alianza Lima. Su salida era una de las derivaciones más probables una vez concretada la transferencia de acreencias, ya que los nuevos acreedores tendrán ahora un papel determinante en la conducción y es altamente probable que tengan la consigna de colocar un nuevo administrador de su confianza.

Por otro lado, la compra también dejó sin efecto una posibilidad que había generado expectativa entre los hinchas en las últimas semanas: el ingreso de Paolo Guerrero como acreedor del club.

El delantero y capitán blanquiazul había confirmado recientemente al diario Gestión que evaluaba adquirir acreencias de Alianza Lima con la intención de involucrarse en el futuro institucional de la entidad. Sin embargo, según pudo conocer El Comercio, Guerrero se enteró este jueves, al igual que el resto del resto, de la adquisición realizada por Farah y Armejo.

De esta manera, Alianza Lima inicia una nueva etapa institucional marcada por el ingreso de nuevos acreedores mayoritarios, la salida de Fernando Cabada y la incertidumbre sobre las decisiones que adoptarán Fernando Farah y Antonio Armejo respecto al futuro administrativo, financiero y deportivo de la institución victoriana.

Fernando Cabada y el presente de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

En el corto plazo, la llegada de nuevos acreedores mayoritarios no alterará el rumbo deportivo de Alianza Lima. Pablo Guede continuará al frente del equipo y no se prevén cambios en la estructura hasta el final de la temporada. Sin embargo, la gran interrogante quedó instalada por el propio Fernando Cabada: qué sucederá a partir del 2027.

La continuidad del actual proyecto depende de una cadena de respaldos que tendría que mantenerse intacta, empezando por la permanencia de los Navarro en el área deportiva y, en consecuencia, la de Guede como entrenador. El nuevo escenario societario abre dudas sobre si esa línea de trabajo seguirá siendo respaldada una vez concluido el presente año.

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