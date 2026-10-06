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Resumen

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Alianza Lima tuvo una pretemporada en Cieneguilla previo al reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima tuvo una pretemporada en Cieneguilla previo al reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: Alianza Lima)
Por Fernanda Huapaya

Si cualquier persona pasaba por el puente Inca Moya de Cieneguilla el último jueves a las 4:30 de la tarde, se hubiera encontrado con Esteban Pavez caminando en solitario con un cafe en mano dirigiéndose a la Finka Soccer, cancha ubicada a cuatro cuadras del hotel donde concentraba el Alianza Lima de Pablo Guede. Sin seguridad, sin acompañantes y sin prisa.

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