Si cualquier persona pasaba por el puente Inca Moya de Cieneguilla el último jueves a las 4:30 de la tarde, se hubiera encontrado con Esteban Pavez caminando en solitario con un cafe en mano dirigiéndose a la Finka Soccer, cancha ubicada a cuatro cuadras del hotel donde concentraba el Alianza Lima de Pablo Guede. Sin seguridad, sin acompañantes y sin prisa.

Minutos después, también se hubiera visto un grupo de tres: Federico Girotti, Alan Cantero y Nicolás Díaz. Y así, cada cuatro o cinco minutos, el primer equipo ’íntimo’ iba llegando a pie a su lugar de entrenamiento. Aunque hubo excepciones: Luis Advíncula, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo, Fernando Gaibor y Eryc Castillo, por ejemplo, se trasladaron en una van. Lo mismo hizo todo el comando técnico con Pablo Guede a la cabeza.

La distancia no era mucha entre el hotel de concentración y las canchas, es por eso que la mayoría prefería ir caminando a lo largo de cuatro cuadras y cruzando el puente. Alrededor, mototaxis y algunos carros parecían no percatarse. El Comercio llegó hasta Cieneguilla y, en calidad de exclusiva, logró ingresar a la Finka Soccer para presenciar el entrenamiento de Alianza Lima.

Alianza Lima y el Mes Morado: los próximos cinco partidos que serán claves en el Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)

El reto físico

Apenas un día antes, Alianza Lima se había enfrentado a Palestino en un amistoso que culminó 1-2 en favor de la visita. Por eso, aquellos futbolistas que arrancaron en el encuentro se encontraban haciendo ejercicios de recuperación en el gimnasio.

Entre las grandes dudas sobre si entrenaban o no a la par estaban Nicolás Díaz, Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui y Mateo Antoni. Los dos primeros se encontraban practicando fútbol reducido junto al resto de sus compañeros; sin embargo, tanto Burlamaqui como Gaibor solo trotaban alrededor del campo por encontrarse, todavía, sentidos muscularmente. En el caso del ecuatoriano, la idea es que ya pueda estar apto para la reanudación del Clausura este fin de semana.

Uno de los jugadores que reapareció en el duelo ante Palestino fue D’Alessandro Montenegro, futbolista que es del gusto de Pablo Guede considerando, sobre todo, lo constante que fue en sus entrenamientos personales a lo largo de siete meses sin poder jugar fútbol ni entrenar junto con sus compañeros. Pudimos saber que es un jugador que todavía deberá lograr más entrenamientos para pensar en él como titular; sin embargo, sí va a tener minutos.

Mientras los futbolistas seguían entrenando o haciendo gimnasio, de acuerdo a las indicaciones de Pablo Guede, dos de ellos se separaron del grupo: Fernando Gaibor y Mateo Antoni. Ambos jugadores, todavía con lesiones, decidieron regresar al hotel y lo hicieron caminando las cuatro largas cuadras.

La idea de Pablo Guede es que todos lleguen en óptimas condiciones a la reanudación del Torneo Clausura ya que considera que lo físico fue uno de los aspectos que más tienen que trabajar según lo visto en la primera parte del torneo.

Cusco FC vs. Alianza Lima

En su retorno al Torneo Clausura, el cuadro ‘íntimo’ va a visitar a Cusco FC en Cusco y buscará seguir escalando en la tabla. De momento, los dirigidos por Pablo Guede se encuentran en el puesto 10 con 16 puntos y a seis del puntero que es Deportivo Garcilaso con 22 unidades.

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