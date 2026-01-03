Escucha la noticia
Campeón del mundo Sub 20 en el 2023, pero solo 5 partidos en el 2025: ¿Quién es Mateo Antoni y por qué Alianza ficha un defensa?
A un día del inicio de sus exámenes médicos este sábado 3 de enero en Matute, Alianza Lima le venció al tiempo y cumplió con la consigna que tenía: tener a todos sus refuerzos antes del inicio de la pretemporada. El último pasajero es Mateo Antoni, defensor central uruguayo de 22 años proveniente de Argentinos Juniors que ha sabido ser campeón mundial con su selección en el Mundial Sub-20 del 2023. Con Antoni, Alianza Lima ya da por cerrado su plantel, a menos de que se dé la gran excepción de Luis Advíncula.