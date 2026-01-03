Campeón del mundo Sub 20 en el 2023, pero solo 5 partidos en el 2025: ¿Quién es Mateo Antoni y por qué Alianza ficha un defensa?

La operación Antoni

A la par de la operación de Federico Girotti, en Alianza Lima venían cerrando el fichaje del chileno Nicolás Díaz, pero terminó complicándose por voluntad del entorno del jugador. Fue por eso que el club ‘íntimo’ decidió ir reactivando sus otras opciones.

Entre ellas estuvo la de Mateo Antoni por, según pudimos conocer, pedido expreso de Pablo Guede. Es un futbolista que debutó en Liverpool de Uruguay en el 2023 y luego pasó por Nacional antes de ser fichado por Argentinos Juniors a inicios de la temporada pasada.

En su palmarés, Antoni ha sabido salir campeón con Liverpool de Uruguay en el Torneo Intermedio, Torneo Clausura y Campeonato Uruguayo en el 2023. Después, también ganó el Torneo Intermedio con Nacional en el 2024. A nivel de selección, conformó el equipo campeón del mundo en el Mundial Sub-20 en el 2023.

Mateo Antoni con el título Sub 20. (Instagram)

Tal era su proyección que a inicios del 2025 fue comprado por Argentinos Juniors por alrededor de 2 millones de dólares. Sin embargo, no era del gusto del entrenador y no gozó de continuidad. De hecho, previo a que culmine esta temporada, sabía que debía buscar otro club para poder sumar minutos.

En el 2025, según Transfermarkt, disputó solo 5 partidos y un total de 235 minutos.

En tanto a su técnica, se conoce que es un central cuya principal virtud es la velocidad y su pierna hábil es la zurda. Según pudo conocer El Comercio, la operación tiene el contexto de préstamo con opción a compra debido a que el futbolista todavía tiene contrato con Argentinos Juniors hasta el 2029. En caso se ejecute esta opción, la cifra superaría el millón de dólares.

Renzo Garcés renovó su vínculo con Alianza.

¿Por qué un central?

Considerando que Alianza Lima ya tiene en su plantel a Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez y Jhoao Velásquez, parecería que no fuera muy imprescindible la llegada de otro defensor central.

Esto, además, sin contar que otros futbolistas del plantel también se pueden desempeñar en esa posición: Josué Estrada, Jesús Castillo o Jean Pierre Archimbaud. Sin embargo, si bien se sabe que la pareja de centrales titular que acabó el año anterior fueron Carlos Zambrano y Renzo Garcés, no se descarta de que en caso de llegar Mateo Antoni se siente a uno de esos dos jugadores de la selección peruana.

Por otro lado, el factor del sistema también debe ser tomado en cuenta. Se sabe que Pablo Guede es un entrenador dinámico en tanto a los esquemas que utiliza, por eso puede contemplarse que juegue con línea de 3, tal como lo hizo recientemente en Puebla de México.

En tal sentido, la llegada de un tercer central puede hacer más sentido en caso ese sea el sistema que viene mentalizando el estratega argentino. Lo que es una certeza, es que una vez que se supo que faltaba llenar un puesto de extranjero, Guede tuvo la plena voluntad de que sea un zaguero central y la Gerencia Deportiva se puso en marcha. Esperan cerrar dicha negociación previo al lunes 5 de enero, día del inicio de la pretemporada.

******