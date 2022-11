Hoy, siete años después al uruguayo ya nacionalizado peruano le alcanzó y más. Llegó este año a La Victoria y le alcanzó para levantar su primer título profesional y meterse en el corazón del hincha.

Las inversiones que los unen

El abrazo de Lavandeira con Hernán Barcos es una de las imágenes que más se ha repetido en el año. 28 goles y 15 asistencias entre ambos han llevado a Alianza a lo más alto. Pero no solo pegarle al balón los une.

Las inversiones también forman parte de la relación que tienen Barcos con Lavandeira. Probablemente en criptomonedas. Eso lo contaron en un en vivo de Instagram cuando despedían al ‘Pájaro’ Benítez a mitad de año. “Yo me pegue a la regla y hago lo que me escriben”, contaba Pablo sobre cómo manejaban ese tipo de negocios.

El ‘Pirata’ bromeaba que Pablo no siempre seguía sus indicaciones y eso lo llevaba a no aprovechar las mejores oportunidades de inversión. Lavandeira argumentó que no podía estar atento a su celular debido a sus tareas en el hogar.

Es que Hernán no solo dicta el camino de Alianza en el campo de juego, sino también en lo que marcan afuera. Organizó una parrillada para la despedida del paraguayo a donde acudieron varios jugadores con sus familias, y luego organizó una reunión para la bienvenida de Gino Peruzzi y Paolo Hurtado. El líder se hace presente en cada momento.

Compañeros de cuarto

“Con Chicho yo he jugado. Pueden matarse a la risa”. Las palabras son de Josepmir Ballón, pero pueden ser de Jefferson Farfán, Wilmer Aguirre -campeones en el 2003 y 2004 con Alianza- y de cualquiera que de los experimentados del club. Es que Salas tiene apenas 48 años y ya celebra su primer éxito como entrenador.

Chicho jugó en Alianza entre el 2001 y 2007 donde vio debutar a la ‘Foquita’ y el ‘Zorrito’. Luego pasó a la Universidad San Martín, donde coincidió con Josepmir Ballón, el hoy capitán del cuadro íntimo.

🗣 Ballón: "Pueden matarse de risa, pero con 'Chicho' yo he jugado, concentré con él en San Martín y salimos campeones en el 2008. Él era muy estricto y es así como técnico, es su forma de ser. Nosotros nos hemos acoplado y él se acopló muy bien a nosotros”.



📹@gersoncuba2603 pic.twitter.com/38IrUxpjTl — Ovacion.pe (@ovacionweb) November 13, 2022

“Con Chicho yo he jugado y encima he concentrado. Él llego 2008 a San Martín y hemos concentrado”. Tras siete años en Alianza, Chicho dejó La Victoria y se mudó a Santa Anita. Con 33 años se encontraba con un Ballón de 19. Y según contó el mismo volante, les tocó compartir cuarto.

“Era jodido y es así como técnico. Se entiende por qué es su forma de ser, su forma de vivirlo”, contó Ballón sobre su técnico. Por eso, cuando recibió el trofeo de campeón decidió llamar a Chicho y Jefferson Farfán, para juntos celebrar ante su gente.

El capitán es el jugador con más minutos en el torneo. Solo faltó por suspensión, siempre lo entregó todo. Fue el ‘único’ sobreviviente del desastre del 2020 y en dos años ha hecho olvidar ese capítulo y lo ha cambiado por gloria pura.

