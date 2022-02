Alianza Lima ha sumado dos empates consecutivos (Atlético Grau y Sport Boys) en el inicio de la Liga 1 2022. En ambos encuentros, el elenco blanquiazul desaprovechó varias oportunidades para marcar. Sin embargo, espera voltear la página este domingo cuando reciba a Carlos Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva.

De la misma manera, el entrenador del elenco íntimo, Carlos Bustos, destacó el regreso de los hinchas a las tribunas. Los fanáticos de la escuadra de La Victoria volverán a pisar Matute para presenciar un cotejo oficial por el torneo local tras casi dos años.

“El equipo ha trabajado bien en la semana y sabemos de la importancia del partido. Afortunadamente, será en Matute y con gente. Esperemos vivir una fiesta en el domingo y quedarnos con los tres puntos”, señaló para las redes oficiales del club y además, mencionó que Cristian Benavente ya se encuentra habilitado, pero no explicó si será convocado.

Por otra parte, también destacó las virtudes del cuadro trujillano. “Mannucci es un equipo con nuevo entrenador y ha incorporado a muchos futbolistas. Sin embargo, siempre hacen buenos y difíciles partidos y, por eso, debemos trabajar para lograr los tres puntos”, señaló.

Jairo Concha se refiere al presente de Alianza Lima: “Todavía no llegamos al nivel esperado”

El volante blanquiazul lamentó los empates en las primeras fechas. “En los dos primeros partidos, lastimosamente, no pudimos conseguir los resultados. En el primero, no tuvimos una buena performance; en el segundo, estuvimos un poco mejor, aunque todavía no llegamos al nivel esperado”, declaró para las redes oficiales del club.

“Creo que en las siguientes fechas, vamos a encontrar nuestro nivel y vamos a poder sacar los triunfos necesarios. (...) La versión que van a ver de mí es más o menos la que vengo trabajando”, añadió.