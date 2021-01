Alianza Lima tiene un solo objetivo esta temporada: ascender a la Liga 1. Para lograrlo, los íntimos necesitarán tener nombres de experiencia en su plantel, que les permitan sostener al grupo en los momentos difíciles. Uno de ellos podría ser Rubert Quijada, quien fue parte del equipo durante el 2020, pero que aún no define su futuro.

El venezolano reveló hace algunos días que estaba dispuesto a continuar en la institución blanquiazul. “Más allá de lo económico para mí vale más el tema de moral, el tema de la vergüenza deportiva”, dijo a ‘Azul y Blanco’. Aún se desconoce si seguirá.

Carlos Bustos, nuevo entrenador victoriano, conversó con Exitosa Deportes y explicó cuál es la situación del defensor hasta el momento.

“A penas me comunicaron la decisión de Quijada de quedarse, a pesar de no tener contrato con el club, lo analizamos, pero los tiempos son cortos. Si el jugador necesita una definición para su tranquilidad, puede tomar alguna otra opción. El club no ha dicho que no lo vamos a tener en cuenta. Es un jugador que puede ser analizado en este momento de la conformación del plantel”, explicó Bustos.

¿Qué jugadores continuarán en Alianza?

Carlos Bustos reveló qué futbolistas, que descendieron el año pasado, tendrán la dura labor de tomar el mando del equipo y llevarlo al ascenso en la próxima campaña de la Liga 2.

“Se quedan algunos jugadores grandes que ya estaban desde el año pasado en la institución. Hay algunos que tienen situaciones particulares. Regresan algunos jóvenes que estaban de préstamo: González Zela y Concha. Se queda Steven Rivadeneyra, Josepmit Ballón, Dylan Caro, Kluiverth Aguilar y Oslimg Mora. Seguramente reforzaremos con algunos extranjeros y con otros nacionales que llegarán”, explicó Bustos sobre la plantilla que confecciona la dirigencia para el entrenador argentino, que prepara su llegada a Lima.

