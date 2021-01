Conforme a los criterios de Saber más

A la danza de nombres propios que surgieron, y se ofrecieron, tras conocerse el descenso de Alianza Lima, para devolverlo al sitio donde su historia dicta que merece, Carlos Bustos se sumó a la terna en cuclillas. Al final y sin generar mayor ruido. Sereno y a la orden de un reto que ubica en el casillero más alto de su lista. De hecho, sin titubear, aceptó esta nota con la amabilidad que lo distingue y aceptando que su celular, aún con número peruano, nunca estuvo tan solicitado y colapsado como ahora.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Fichajes en la mira: la arriesgada apuesta de Ángel Comizzo en el Universitario 2021

- ¿Timbró mucho tu teléfono al ser designado como técnico de Alianza Lima?

Sí, el teléfono es terrible. Las noticias salen permanentemente. La verdad es una alegría que se nos presenta como comando técnico. Nos espera un año difícil. Lo vamos a tomar como un gran reto y con tranquilidad para llegar bien a fin de año.

- Todavía no vuelves al Perú, pero ya se siente el rigor de tomar el nuevo cargo.

Sí. Es algo lógico. Por el populismo del equipo y por la cantidad de gente que sigue a Alianza. Hay mucha ansiedad por lo que vendrá y por cómo se va a afrontar. Nosotros nos preparamos para Liga 2, pero el club administrativamente va a pelear por Liga 1. Va a ser largo hasta que arranque el torneo en caso juguemos Liga 2, porque comienza en abril.

- En la hoja de servicios de Carlos Bustos aparece Chivas de Guadalajara, ¿esta experiencia puede ser similar al tratarse también de un grande?

Sí. Lo de Chivas fue impresionante. Es el más grande de México. Lo siguen 40 millones de personas. Nos tocó vivir lindos momentos. Fue corta la etapa. Jugamos con el Bayern de Guardiola y con el Milan de Inzaghi.

Carlos Bustos intentará regresar a Alianza Lima a la Liga 1. (Foto: @LigaFutProf)

- ¿Tuviste que ver con la llegada de Edhu Oliva?

No. Hacen contacto conmigo después de la llegada de Vílchez y Oliva. De todas formas, son dos buenos jugadores.

- Se recuerda mucho el gol que le hizo a Alianza. Alguna vez comentaste que si repetía esa acción tres o cuatro veces por partido sería un jugador de otro calibre…

Sí, claro. Edhu tiene muchas condiciones. Le gusta jugar con la tenencia de balón, pero también tiene la capacidad de llegar a espacios vacíos. En su crecimiento siempre fue asistidor. A ese tipo de jugadores se les tiene que transmitir que esa es solo una parte del juego, que la hace muy bien. Pero si de repente puede sumar otras situaciones de aparecer en lugares importantes lo va a hacer crecer como jugador.

- Entonces, al encontrarte de vuelta con él, uno de los objetivos va a ser mejorar sus lados menos explotados.

Sí. Sabe de mi insistencia. No nos vamos a conformar con un jugador que solo maneja bien el balón.

- ¿Cuál es la situación de Jairo Concha? En caso se quede, ¿cómo recuperar su mejor versión?

Es joven. Yo lo vi bien el año pasado. Hoy los volantes mixtos, o enganches antiguamente, deben ser jugadores que aseguren una cierta cantidad de goles. Ahora está en el club, pero puede que un equipo del extranjero lo quiera. Si se queda, estoy seguro que se transformará en un jugador importante.

- Concha y Oliva jugaron en San Martín, pero Alianza Lima es otro cuento. Es distinta la presión y necesitas otra personalidad. ¿Cuánto cuesta asimilar eso para que puedan desarrollarse con naturalidad?

La personalidad de los jugadores también hay que tenerlas en cuenta. Yo he visto a estos jugadores enfrentar a equipos grandes y hacerlo con mucho desparpajo. Creyendo en su fútbol. Eso me gusta. Uno debe superarse en el crecimiento. Ser jugador importante en un equipo grande es un desafío para todos.

Jairo Concha juega en San Martín. Tiene pasado en selecciones peruanas menores. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

- ¿Carlos Bustos cree más en Concha que lo que el mismo Concha cree en él?

No creo que sea el caso de Jairo. Es un chico seguro de sus condiciones. Recuerdo partidos en que le tocó enfrentar mediocampos muy difíciles. El Cristal de Mario Salas con Ballón, Cazulo y Calcaterra. También a Alianza con Cruzado o Cartagena. Es más, esos son los partidos que mejor jugó. No tenía ningún problema y tenía dos o tres años menos. Tiene una personalidad que a lo mejor no la manifiesta. Fuera del campo puede ser algo tímido, pero dentro de él confía mucho en sus condiciones.

- Mucho se le reclamó en Alianza la actitud y el deseo de ganar durante la campaña anterior. ¿Ahora es obligación contratar jugadores que cumplan en esos aspectos?

Quiero jugadores que quieran pertenecer. Yo quiero jugadores que digan que quieren conseguir el ascenso y volver con Alianza a Primera. Eso es más importante que las condiciones futbolísticas.

- ¿Cuánto aportarán los jugadores de experiencia en Segunda?

Creo que mucho. Sobre todo, para un equipo como Alianza en Liga 2. Deben saber manejar los diferentes momentos. Los jóvenes no han pasado por estas vivencias. Por eso, es bueno conseguir jugadores que bajen bien el mensaje.

- ¿Qué puestos buscarán en el extranjero?

Seguramente serán un marcador central, un volante central y un centrodelantero. Y alguna aparición de algún jugador que pueda entrar por otro extranjero.

- ¿Qué cualidades tendrá tu atacante extranjero?

Nos gustaría tener un delantero con ambición. Me gusta Sebastián Gonzáles Zela. Si vamos a incorporar un centrodelantero extranjero, debe tener características distintas a lo que ya tenemos. También estamos pensando en uno nacional para que compitan. La velocidad es importante, al igual que su cuota de gol.

- ¿Calza Beto Da Silva?

Están resolviendo su situación. Es importante saber qué piensa él, primero. Seguramente junto a la gente que lo rodea decidirán. José (Bellina) me irá informando. Como jugador es importante para tener en cuenta.

Beto da Silva lamenta descenso de Alianza Lima

- ¿Sirve de referencia el éxito que tuviste en el ascenso mexicano?

Son experiencias vividas. No más que eso. Son distintos equipos, momentos, ambientes. En ese sentido es algo lindo que nos pasó.

- ¿Importa el cómo en los equipos de Bustos?

Siempre son importantes las formas. Yo creo en eso. A través de las formas uno está más cerca de ganar. La suma de triunfos te llevan a pelear arriba. Sabemos que llegamos a un lugar como Alianza donde no hay margen.

- ¿En qué lugar de tu carrera pones este desafío de devolver a Alianza Lima a la máxima categoría?

En el máximo. Conseguir el logro permitiría entrar un poquito en la historia de Alianza. Los logros siempre son importantes y más en un equipo grande. Sabemos bien dónde llegamos. Ojalá podamos brindarles la chance de volver rápido.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezan el Equipo del Año 2020 de la UEFA