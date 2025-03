A pocos días de su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 (el martes recibe a Libertad de Paraguay en el estadio Alejandro Villanueva), Alianza Lima se encontró con un problema muy grande: el aeropuerto de Jauja, en Junín, fue cerrado para vuelos comerciales por refacciones en la pista de aterrizaje. Y es justamente donde la delegación íntima tenía planificado aterrizar para afrontar su partido contra ADT en Tarma este sábado a la 1 de la tarde.

La institución blanquiazul pidió dos veces la postergación del partido a la Liga 1, recibiendo una contundente negativa. En ese sentido, comandados por Néstor Gorosito y con muchos titulares fuera de la nómina, el equipo íntimo viajaría este mismo sábado por la mañana en vuelo chárter para afrontar el encuentro y casi de inmediato volverán a Lima para planificar el choque ante Libertad.

Quejas, pedidos, respuestas y hasta declaraciones externas (“hay equipos grandes que lloran por los viajes”, dijo Comizzo, técnico de Atlético Grau; “a nosotros también nos tocó y tuvimos que jugar”, señaló Diego Enriquez, arquero de Cristal). Los últimos días se habló sobre Alianza y su viaje a Tarma. Sin embargo, nadie se preguntó por ADT, el cuadro local y su preparación para lo que ellos consideran un partido importante. “Siempre queremos ganar, es nuestro objetivo, pero no podemos negar que jugar ante un grande es una vidriera muy grande y trae consigo una motivación extra”, nos dice desde Tarma el técnico Carlos Desio.

“No nos gustan las excusas”

De entrada desde el club tarmeño informan que habían ofrecido a Alianza Lima jugar el partido este viernes, sin embargo en Matute se negaron porque querían darle más descanso a los seis futbolistas que estuvieron con la selección peruana en la fecha FIFA (Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Erick Noriega, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero). Cuando se conoció que jugarían ante Libertad el martes, recién los íntimos quisieron buscar una solución pero era demasiado tarde.

“Alianza está peleando los dos frentes (torneo local y Libertadores) y claramente le dará más importancia a la Copa después de eliminar a Boca Juniors. Pero tiene un plantel muy bueno y amplio para afrontar ambos torneos. De todas maneras debe quedar claro que nosotros no podemos hacer nada, es una decisión de la Liga 1”, señala Desio a este Diario.

Desio mostró su postura ante los pedidos de postergación por parte de Alianza Lima. El técnico argentino mostró su incomodidad porque -entiende- es algo que los clubes de provincia pasan cada semana. “En la fecha 3 tuvimos que viajar a Huánuco (para jugar con Alianza UDH), estuvimos seis horas en colectivo. Otras veces viajamos 12 horas en bus y no pedimos nada. No nos gustan las excusas y creo que Alianza busca una excusa que no corresponde porque pueden viajar tranquilamente, venir y jugar. Tienen plantel amplio para afrontar dos torneos”.

“Lo que no me gusta -añade- es que para algunos sí y para otros no. Eso es lo que no me termina de cerrar. A nosotros nos hicieron jugar contra el Sport Boys días antes de disputar la Copa Sudamericana ante Cienciano y ellos descansaron doce días. En ese lapso, nosotros metimos cuatro partidos. Entiendo a Alianza, si yo estuviera ahí haría lo mismo. Pero si la Liga hubiera postergado el partido, que tampoco me parece mal, lo tendría que hacer con todos los equipos que juegan Libertadores y Sudamericana”.

Alianza Lima presentó a sus convocados para el duelo ante ADT:

Alianza Lima decidió dejar en Lima a casi todo su equipo titular. De los 20 convocados para el encuentro, solo Jesús Castillo (1), el ecuatoriano Fernando Gaibor (1) y el argentino Alan Cantero (2) fueron titulares en los partidos de Copa. Después, Ricardo Lagos (38′), Marco Huamán (11′) y Jamir D’Arrigo (5′) tuvieron poca participación.

Por su parte, ADT tendrá cinco bajas. El técnico Carols Desio no podrá contar con Carlos Ascues, Adrián Fernández, Gu-Rum Choi y Mauro Da Luz, por lo que también hará uso de juveniles y algunos suplentes.