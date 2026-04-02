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Alianza Lima: “Ofrecieron por Waldir lo que hoy equivaldría a unos 20 millones de dólares”. (Archivo GEC)
Alianza Lima: “Ofrecieron por Waldir lo que hoy equivaldría a unos 20 millones de dólares”. (Archivo GEC)
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Por Redacción EC

Carlos Franco, expresidente de Alianza Lima, reveló un episodio histórico que pudo cambiar el destino financiero del club. Sucede que América de Cali ofreció 1.2 millones de dólares por Waldir Sáenz en 1993, una cifra récord para esa época. Sin embargo, la negociación no prosperó y el exdirectivo contó las razones de esa decisión.

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