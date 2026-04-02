Carlos Franco, expresidente de Alianza Lima, reveló un episodio histórico que pudo cambiar el destino financiero del club. Sucede que América de Cali ofreció 1.2 millones de dólares por Waldir Sáenz en 1993, una cifra récord para esa época. Sin embargo, la negociación no prosperó y el exdirectivo contó las razones de esa decisión.

“Si retrotraemos el valor del dólar, Alianza Lima recibió a finales de 1993 una oferta del América de Cali por $1.2 millones. Para ponerlo en contexto, tres años después pagaron 600 mil por Claudio Pizarro. Ese monto, en esa época, equivalía a dos presupuestos anuales del club; es como si hoy se pagaran 80 millones de dólares por un jugador”, sostuvo Carlos Franco en ‘Barra Libre’ con Aldo Olcese.

Waldir Sáenz, goleador histórico del club con 178 anotaciones en 349 partidos. (Foto: Archivo) / ARCHIVO FOTOGRAFICO

Pero la operación no prosperó y la venta de Waldir quedó en el camino. La propia institución decidió no vender a su goleador histórico y el propio jugador mostró madurez con lo ocurrido. “Él siempre fue muy tolerante, pero estamos hablando de una cifra que hoy equivaldría a unos 20 millones de dólares para el club. Era una oportunidad enorme”, apuntó.

El factor decisivo para frenar la venta fue el origen del dinero. De acuerdo a la versión de entonces, el monto provenía de uno de los hermanos Rodríguez Orejuela, ligado al narcotráfico. “Ese fue el argumento que utilizó Beco Espantoso para convencer a algunos directivos que votaron en contra”, detalló Franco.

Para el exdirectibo blanquiazul, esa decisión pudo hacer cambiado el destino financiero del club. “Waldir era el máximo goleador del campeonato en 1993, la gran figura y la esperanza del equipo. Entiendo a quienes no querían desprenderse de su joya, pero no puedo comprender cómo se dejó pasar una cantidad tan grande de dinero para el club”, detalló.

SOBRE EL AUTOR