El caso Zambrano

En las últimas horas se ha dado a conocer que Carlos Zambrano tendría todo arreglado con el club Cerámica Cleopatra de la Tercera División de Egipto y que, incluso, viajaría en las próximas horas a El Cairo a pasar exámenes médicos y firmar su contrato.

Sin embargo, desde El Comercio pudimos conocer que el futbolista todavía no tiene un acuerdo con el club africano. De hecho, se conoce que el defensor nacional ha mantenido conversaciones con varios clubes del exterior para poder continuar su carrera, pero todavía no tiene acuerdo de palabra con ninguno.

Si bien es cierto que el cuadro egipcio está interesado en el jugador, todavía no se ha llegado a un arreglo. Asimismo, en los últimos días pudimos conocer que hubo interés de parte de Atlético Grau en contar con Carlos Zambrano y se contactaron con su entorno.

De momento, la negociación no ha prosperado y todavía no hay una oferta formal por el futbolista. Sin embargo, sí se ha sondeado su nombre como posible refuerzo. El futuro de Carlos Zambrano se resolverá en los próximos días.

Alianza Lima ya tomó una decisión sobre el destino de Miguel Trauco. (@photo.gec)

El caso Trauco

El caso del lateral izquierdo es diferente. Si bien se dio a conocer hace varias semanas que Trauco interesa a un club de Indonesia, lo que pudimos conocer es que las conversaciones son avanzadas pero con un cuadro del torneo local: ADT de Tarma.

Y no se trata del único equipo peruano que se interesó en el jugador mundialista, ya que también lo hizo Unión Comercio en su momento, pero desde el lado económico no cumple con las pretensiones del futbolista. De momento, según conocemos, las negociaciones están más encaminadas al conjunto tarmeño, aunque todavía no hay acuerdo de palabra ni firma.

Como se recuerda, ambos futbolistas rescindieron contrato con Alianza Lima, club con el que tenían contrato hasta fin de temporada del 2026, a raíz de las indisciplinas y denuncias por presunto abuso sexual durante la pretemporada del equipo en Montevideo el último enero.

En tanto a las investigaciones, estas continúan su curso y los futbolistas todavía no han sido citados a declarar. Lo que es un hecho es que, si bien al inicio se tenía la duda de si optarían por el retiro profesional anticipado considerando sus edades, finalmente los dos buscarán continuar seguir en competencia, pero fuera de la capital peruana.

