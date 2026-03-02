Por Fernanda Huapaya

Ha pasado casi exactamente un mes desde que estalló el escándalo y las denuncias a los futbolistas Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña por presunto abuso sexual en Montevideo. Desde entonces, ninguno de los tres futbolistas ha dado declaraciones, pero sí han buscado la manera de continuar su carrera profesional y negociar con otros clubes tras sus rescisiones con Alianza Lima. El primero de ellos fue Sergio Peña, quien migró a la segunda división de Turquía, y ahora es el momento de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes ya vienen negociando con nuevos equipos fuera de Lima.