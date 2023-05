Así se vivió anoche en todo La Victoria. Con tantos del ‘León’, Alianza venció 2-1 a Municipal para sacar ocho puntos de ventaja sobre Universitario a falta de cuatro fechas del cierre del Torneo Apertura.

Un partido del que seguro se hablará en distintas tiendas, porque el tanto de la victoria blanquiazul llegó luego del pivoteo de Hernán Barcos, que estaba adelantado. El juez de línea Víctor Ráez no se percató y Alianza Lima sacó provecho para remontar un partido complicado. El mismo juez que en el primer tiempo no cobró el off si de Guzman en una jugada que por poco acaba en gol edil. Terrible noche para el árbitro.

Un nuevo encuentro en el que Alianza Lima sufre para sacar ventaja, porque no funciona la dupla Christian Cueva - Andrés Andrade y tiene que ingresar Jesús Castillo para poner orden. La pasó mal porque por primera vez en el año estuvo con el marcador en contra, luego de un mal rechazo de Carlos Zambrano que Christopher Olivares aprovechó para marcar un golazo, el primero que le marcan en Matute a los íntimos en el año.

Celebra Alianza porque encuentra respuesta en las variantes, no solo por el cambio que genera en la dinámica del juego, sino porque vuelve a conectar a los propios jugadores en el partido. Porque con Jesús Castillo en el campo, las líneas se vuelven a conectar, con Franco Zanelatto animándose más por derecha y Bryan Reyna animándose por la izquierda.

Pero cobró revancha el ‘León’, quien con dos cabezazos logró la remontada que pone a Alianza Lima a ocho puntos sobre Universitario. Y el viernes puede ganar el Torneo Apertura si le gana a Melgar en Arequipa y Universitario no le puede ganar a la César Vallejo en el Monumental.

Matemáticas Así gana el Apertura Alianza Y Alianza queda con un primer match point para lograr el Torneo Apertura. Ganar en Arequipa el viernes y esperar que Universitario no lo haga ante Vallejo ese mismo día -se deberían jugar los dos partidos en simultáneo-.

Los íntimos le sacan ocho puntos de ventaja a la 'U'. De ganar en la Ciudad Blanco, serían once unidades a falta de nueve, por lo que obliga a los cremas a vencer a Vallejo para que vuelvan a ser ocho. Si la U no gana, el cuadro de Chicho Salas logrará ganar el primer torneo del año para luego concentrarse en la Copa Libertadores.

Se salva Carlos Zambrano porque vuelve a tener un error en salida -como ante Mineiro-, y repitió fallas en luego en sus pases largos, pero encontró el gol para redimirse. El primero con una vieja fórmula de casa: córner al primer palo que pivotea Yordy Vílchez y conecta el ‘León’ por segundo palo.

Fueron los peores minutos para Municipal, porque tras el tanto del empate sufrió la roja del lateral Aldair Guzmán por un pisotón sobre Jesús Castillo. La expulsión obligó a los ediles a las variantes para reordenar su defensa. Sacó a su hombre más peligroso como Christopher Olivares y ahí prácticamente renunciaron al triunfo.

El segundo tanto de Alianza Lima carga toda la polémica, pero también es el resultado de lo que busco Chicho Salas. Metió a Barcos justamente para eso, para ganar los balones aéreos, y así logró pivotear en el tiro libre para que nuevamente aparezca Zambrano para el tanto de la victoria.

Con polémica por el gol convalidado, con un nuevo mal primer tiempo, pero con el peso de la camiseta para sacarle vuelta a la adversidad. Así juega Alianza Lima. Y la noche de este 15 de mayo hace acordar lo vivido el 5 de agosto del 2017, cuando con dos cabezazos Gonzalo Godoy marcó dos tantos de cabeza para el recordado 3-2 ante la Universidad San Martín que encaminó el título de aquel Apertura.

