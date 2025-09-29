Alianza Lima cayó estrepitosamente ante Cienciano este domingo 28 de septiembre y se alejó considerablemente del liderato del Torneo Clausura de la Liga 1. El gran protagonista del certamen fue Carlos Zambrano, quien salió expulsado al minuto 35.
MIRAR | “Es un orgullo para el Perú”: Las lágrimas de Neri Mamani, la estudiante de derecho que le dio la primera medalla de oro a Perú en un Mundial de Para Atletismo
Esta dura caída se concatena a la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de U. de Chile. Una serie donde el ‘Kaiser’ también vio la tarjeta roja.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Simplemente, me siento culpable y responsable. No solo de este partido, sino de otros que también han pasado, y creo que a mis compañeros les debo una disculpa. Ya llegará el momento en que en el entrenamiento hablaremos”, lamentó Zambrano.
“Esto sigue. Sé la calidad de jugador que soy y no me puedo tirar al suelo por eso. Una expulsión siempre expone al equipo, más en altura. Son cosas que se dan; simplemente hay que corregirlas. Sé que voy a levantarme de esta. He pasado por cosas peores”, finalizó.
Alianza Lima se ubica en la sexta posición del Torneo Clausura con quince puntos, y ya prácticamente sin chances de alcanzar al líder Universitario de Deportes (24 pts.).
******************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC