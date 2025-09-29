Alianza Lima cayó estrepitosamente ante Cienciano este domingo 28 de septiembre y se alejó considerablemente del liderato del Torneo Clausura de la Liga 1. El gran protagonista del certamen fue Carlos Zambrano, quien salió expulsado al minuto 35.

Esta dura caída se concatena a la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de U. de Chile. Una serie donde el ‘Kaiser’ también vio la tarjeta roja.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Simplemente, me siento culpable y responsable. No solo de este partido, sino de otros que también han pasado, y creo que a mis compañeros les debo una disculpa. Ya llegará el momento en que en el entrenamiento hablaremos”, lamentó Zambrano.

“Esto sigue. Sé la calidad de jugador que soy y no me puedo tirar al suelo por eso. Una expulsión siempre expone al equipo, más en altura. Son cosas que se dan; simplemente hay que corregirlas. Sé que voy a levantarme de esta. He pasado por cosas peores”, finalizó.

Alianza Lima se ubica en la sexta posición del Torneo Clausura con quince puntos, y ya prácticamente sin chances de alcanzar al líder Universitario de Deportes (24 pts.).

🗣 "𝗠𝗘 𝗦𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗨𝗟𝗣𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗬 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗟𝗘, 𝗡𝗢 𝗦𝗢𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢"



🔵 Carlos Zambrano, en exclusiva para FA, hizo un mea culpa tras su expulsión.



Las declaraciones completas, EN MINUTOS en FÚTBOL EN AMÉRICA. 🌐⚽️ pic.twitter.com/2k4zoGoNkb — Fútbol en América (@FAamericatv) September 29, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.