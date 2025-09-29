Carlos Zambrano confirma multa económica tras nueva expulsión con Alianza Lima.

Asumirá la culpa. Carlos Zambrano confirmó que fue sancionado con una multa económica por Alianza Lima, tras protagonizar una reciente expulsión en el duelo contra Cienciano. El defensor blanquiazul ya suma seis tarjetas rojas en lo que va de la temporada.

“Hablé con los Navarro y me caerá una sanción económica por las expulsiones. Me hago cargo y me parece justa. No me voy a molestar porque sé que he perjudicado al club”, expresó Carlos Zambrano en RPP.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

La decisión ya la había adelantado Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, quien tras el partido en el Cusco aseguró que iban a cerrar el tema con Carlos Zambrano. “Vamos a tomar medidas”, dijo en aquella oportunidad.

Es más, el propio ‘Káiser’ reveló que ha conversado con sus compañeros en la interna y que asumirá las consecuencias a raíz de sus acciones. “Soy consciente que estuve perjudicando a mi club con las expulsiones. Ya hablé con todo el grupo, comando técnico y el área deportiva”, comentó.

Anteriormente, Zambrano había mencionado que está dolido de su actual presente. “Duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Simplemente, me siento culpable y responsable. No solo de este partido, sino de otros que también han pasado”, finalizó.

🗣 "𝗠𝗘 𝗦𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗨𝗟𝗣𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗬 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗟𝗘, 𝗡𝗢 𝗦𝗢𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢"



🔵 Carlos Zambrano, en exclusiva para FA, hizo un mea culpa tras su expulsión.



Las declaraciones completas, EN MINUTOS en FÚTBOL EN AMÉRICA. 🌐⚽️ pic.twitter.com/2k4zoGoNkb — Fútbol en América (@FAamericatv) September 29, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.