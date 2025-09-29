Carlos Zambrano confirma multa económica tras nueva expulsión con Alianza Lima.

Asumirá la culpa. Carlos Zambrano confirmó que fue sancionado con una multa económica por Alianza Lima, tras protagonizar una reciente expulsión en el duelo contra Cienciano. El defensor blanquiazul ya suma seis tarjetas rojas en lo que va de la temporada.
“Hablé con los Navarro y me caerá una sanción económica por las expulsiones. Me hago cargo y me parece justa. No me voy a molestar porque sé que he perjudicado al club”, expresó Carlos Zambrano en RPP.
La decisión ya la había adelantado Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, quien tras el partido en el Cusco aseguró que iban a cerrar el tema con Carlos Zambrano. “Vamos a tomar medidas”, dijo en aquella oportunidad.
Es más, el propio ‘Káiser’ reveló que ha conversado con sus compañeros en la interna y que asumirá las consecuencias a raíz de sus acciones. “Soy consciente que estuve perjudicando a mi club con las expulsiones. Ya hablé con todo el grupo, comando técnico y el área deportiva”, comentó.
Anteriormente, Zambrano había mencionado que está dolido de su actual presente. “Duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Simplemente, me siento culpable y responsable. No solo de este partido, sino de otros que también han pasado”, finalizó.
