Carlos Zambrano rompe su silencio tras pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos: “Yo sé la realidad”.
Carlos Zambrano rompe su silencio tras pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos: “Yo sé la realidad”.
Por Redacción EC

Carlos Zambrano, defensor de Sport Boys, rompió su silencio para involucrarse en lo ocurrido entre Pablo Guede y Hernán Barcos. El ‘León’ dejó un picante mensaje cuando fue consultado sobre la pelea entre su exentrenador y su excompañero.

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