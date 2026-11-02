Carlos Zambrano rompe su silencio tras pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos: “Yo sé la realidad”.

Carlos Zambrano, defensor de Sport Boys, rompió su silencio para involucrarse en lo ocurrido entre Pablo Guede y Hernán Barcos. El ‘León’ dejó un picante mensaje cuando fue consultado sobre la pelea entre su exentrenador y su excompañero.

“Yo sé la realidad y creo que todos mis compañeros de fútbol saben cómo son las cosas. La gente de fútbol lo sabe”, expresó Zambrano en una breve entrevista a Fútbol en América. El zaguero dejó entrever que conoce detalles detrás de lo ocurrido entre los protagonistas.

Como se sabe, el cruce entre Guede y Barcos sucedió en el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Al parecer, el entrenador le negó el saludo al ‘Pirata’ y desató un fuerte intercambio de palabras que se trasladó hasta los camerinos tras el compromiso.

😳 "¿BARCOS Y GUEDE? YO SÉ LA REALIDAD Y MIS COMPAÑEROS DE FÚTBOL SABEN COMO ES LA COSA" Carlos Zambrano y su respuesta sobre la pelea entre el DT de Alianza y el delantero de Cristal. 🗣️ https://t.co/Wpkl7qLVJQ — Fútbol en América (@FAamericatv) November 2, 2026

Es más, Zambrano ya había adelantado opinión en sus redes sociales. Tras lo ocurrido, el defensor rosado publicó un historia en su cuenta de Instagram. “La hipocresía me cansa. Me aburre la gente que habla de valores, pero los olvida en cuanto algo no le conviene. Esa gente que presume ser sincera, pero solo dice lo que le deja bien parada”, escribió.

“No soporto a quien te sonríe de frente y te critica por la espalda, ni a quien finge ser buena persona solo cuando le sirve”, continuó Zambrano, quien compartió equipo con Barcos cuando estuvo en Alianza Lima.

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