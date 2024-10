Pero hay algo que las métricas no miden y que tiene Carlos: jerarquía.

“Me maltrataron al comienzo, estuve tres meses fuera del equipo. Entrenaba con Ezequiel, preparador físico del club. También entrenaba por mi parte. Él (Néstor Bonillo) me bajó el dedo. Lo dije en su momento, no me dieron la cara y simplemente me bajaron el dedo. Fue muy incómodo, pero lo acepto porque sé que el fútbol es un negocio tremendo. Pero al final el tiempo me dio la razón” , contó Zambrano en una entrevista con el programa “Fútbol Champán” que se transmite por YouTube.

Carlos contó el viacrucis que vivió. Aunque le faltó decir que tenía propuestas sobre la mesa para dejar Alianza Lima a inicios de año, pero su intención nunca fue esa. Todo lo contrario. Quería revancha, demostrar que es -como ha dicho en varias oportunidades- el mejor en su puesto.

Ya sin Bonillo, pero con Bruno Marioni (director deportivo) y Alejandro Restrepo (técnico), el club íntimo inició el 2024 sin el ‘León’. El panameño Jiovany Ramos, Aldair Fuentes y el argentino Juan Pablo Freytes fue la primera zaga que presentaron los blanquiazules en la temporada, en el 2-1 ante César Vallejo por la primera jornada del Torneo Apertura.

La zaga con la que empezó el año Alianza Lima:

La actual zaga de Alianza Lima:

Pero las constantes dudas que dejaba la defensa aliancista hizo que el plan se replanteara. Había mucha diferencia entre lo que podía dar un Zambrano enfocado que un sacrificado Fuentes. Entonces comenzaron los acercamientos entre ambas partes. “Cuando Néstor (Bonillo) se retira a Chile con un mejor salario, dejó el plantel en un momento incómodo. Tuve una conversación con Bruno; después de muchos malentendidos, nos dijimos las cosas de frente. A partir de ese día, volví a entrenar con el club y todo comenzó a funcionar como debía ser”, contó el defensor.

Carlos no solo recuperó su lugar en el once titular, sino que se convirtió en el capitán del equipo. Posicionado como líbero, Alianza cambió su defensa en el camino, casi como aceptando el error inicial. Hoy, los íntimos se paran con el ‘León’ junto a Erick Noriega, fichaje que llegó para el Clausura, y Renzo Garcés, quien juega como stopper por izquierda con pie cambiado.

En total, Carlos ha disputado 29 partidos, entre Apertura (8), Libertadores (6) y Clausura. Además ha marcado tres goles. Aunque su rendimiento se califica por la seguridad que le brinda a un equipo que apenas ha recibido tres goles en los últimos cinco partidos y que argumenta su lucha por el título del Clausura en base a lo que puedan dar Zambrano, Noriega y Garcés.

Aunque aún falte para terminar la temporada y en Alianza Lima están cien por ciento centrados en la última fecha del Clausura en el que buscarán la épica para quitarle el título a la ‘U’; el área deportiva ya está trabajando en lo que será el nuevo proyecto deportivo 2025. Y para el hincha no hay dudas de que cualquier plan debe sentarse sobre los hombros de Carlos Zambrano. Sin embargo, esto podría no darse. Y es que fuentes cercanas al futbolista y al club señalaron a este Diario que el defensor podría dejar el club a fin de temporada, una vez que finalice su contrato.

Carlos Zambrano fue elegido el mejor jugador del mes de agosto en la Liga 1.

Diferencias en la negociación

De acuerdo a lo que pudimos conocer, Carlos Zambrano tendría pensado en retirarse en Alianza Lima. Es su deseo. Pero sabe que para eso aún quedan algunos años más. Tiene 35 años y tiene la mente puesta en llegar al Mundial 2026, en caso de que la selección peruana logre la clasificación. Por eso habría pedido una renovación de tres años. Es decir, hasta fines de 2027.

“Yo quiero quedarme pero todo va muy lento y tampoco voy a esperar mucho. Uno quiere tener algo seguro; soy hincha aliancista, me gustaría quedarme pero eso ya se encarga mi empresario que está en conversaciones con Alianza y todo queda en la cancha de ellos, porque saben lo que yo quiero”, declaró el defensor.

Sin embargo, desde el club creen que esa figura no es posible teniendo en cuenta su edad, por lo que la propuesta que le habría llegado al defensor es de un contrato de un año con posibilidad de ampliar uno más si es que se cumplen ciertos objetivos deportivos.

Carlos Zambrano sus números en la temporada 2024 Partidos jugados: 29 Minutos: 2422 Goles: 3 Elegido dentro del mejor equipo de la fecha: 3

Intercepciones por partido: 1.3 Balones recuperados por partido: 4 Despejes por partido: 2.4

La respuesta de la directiva no habría caído nada bien al defensor que considera haberse ganado el derecho a un vínculo que le asegure estabilidad y permanencia. Entendiendo su figura dentro del equipo y del vestuario como uno de los líderes, Carlos quiere no solo conseguir ser campeón con el club de sus amores, también dejar huella y ser considerado un referente.

Si bien es cierto Zambrano ha sido parte de dos temporadas en las que Alianza no ganó títulos, el central es uno de los baluartes en el cuadro íntimo. De hecho, fuentes desde Matute nos afirman que en ningún momento han puesto en tela de juicio su jerarquía, pero que las decisiones deportivas van ligadas a ciertos requisitos en los que también entra la edad.

Mientras tanto, desde el entorno del futbolista nos afirman que dada las buenas actuaciones del ‘León’, hay equipos del extranjero que han empezado a preguntar por él. Aunque la primera opción para el jugador es Alianza por el deseo de retirarse y que su hijo Luciano empiece su camino a la profesional en el club victoriano.