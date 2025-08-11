El clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se llevará a cabo el próximo 24 de agosto por el Torneo Clausura de la Liga 1. Carlos Zambrano no perdió la oportunidad de dejarle un mensaje al club ‘crema’ tras su pedido de reprogramar el duelo.

La Liga 1 decidió que el clásico se lleve a cabo el 24 de agosto por razones de convocatoria en la selección peruana; sin embargo, la ‘U’ no está de acuerdo, ya que juegan el jueves 21 ante Palmeiras en Brasil. El ‘Kaiser’ consideró injustificado el reclamo.

“Para mí es una tontería lo que están reclamando, porque nosotros venimos jugando desde enero, intentamos hacer cambios, pero no se dieron. Hay que acatar lo que hay, creo que nunca se jugó un Clásico un lunes. A la vez se le entiende un cambio de fecha para que tengan más descanso, pero también nos tocó y lo acatamos. Ellos tienen una plantilla amplia”, mencionó.

Asimismo, se refirió sobre el flojo arranque de Alianza Lima en el Torneo Clausura, en donde solo ha conseguido dos victorias en cinco partidos.

“Sabemos que estamos en deuda a nivel local, tampoco podemos descuidar el torneo, nos ha estado costando definir los partidos. Pero esto recién comienza, tampoco es para alarmarse tanto, aún así no podemos regalar más puntos, hemos perdidos puntos tontamente“, agregó.

