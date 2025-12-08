Redacción EC
Este lunes 8 de diciembre se llevó a cabo la misa por los 38 años de la caída del Fokker que cobró la vida de ‘Los Potrillos’. Matute fue la sede de este acto religioso y al lugar asistieron algunos jugadores del actual plantel de , como y .

El ‘Káiser’ y el ‘Depredador’ fueron vistos en la tribuna occidente de Matute junto a algunos compañeros de equipo y otros exfutbolistas. Eryc Castillo, Fernando Gaibor y Jean Pierre Archimbaud también estuvieron presentes junto a leyendas como Teófilo Cubillas, Jaime Duarte y ‘Pitin’ Zegarra.

A la misa también asistieron familiares de las víctimas, trabajadores del club, hinchas y socios que rindieron homenaje con ofrendas y plegarias, en un ambiente cargado de tristeza y dignidad.

Asimismo, este acto religioso sirve como un alivio al club luego de la dolorosa eliminación en las semifinales de los playoffs ante Sporting Cristal. Los blanquiazules cayeron 5-4 en penales y terminaron como Perú 4 para la próxima Copa Libertadores.

Este resultado también desencadenó otras medidas urgentes: Néstor Gorosito dejó de ser técnico de Alianza Lima, mientras que Hernán Barcos también salió del club luego de cinco años defendiendo los colores.

