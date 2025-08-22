Fernanda Huapaya
Casi un millón de dólares al mes: la asombrosa cifra a la que llegó Alianza Lima tras clasificar en Quito
Alianza Lima lleva teniendo su mejor campaña internacional de los últimos años y no se convierte solo en un mérito deportivo, sino también económico. Desde que inició su participación en la fase previa de la Copa Libertadores, el último 5 de febrero, hasta su más reciente encuentro ante la Universidad Católica el pasado miércoles 20 de agosto que le valió 700 mil dólares adicionales, el cuadro ‘íntimo’ ha llegado a ganar casi de un millón de dólares por mes de participación.

