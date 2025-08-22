Casi un millón de dólares al mes: la asombrosa cifra a la que llegó Alianza Lima tras clasificar en Quito

Hernán Barcos 'aseguró' fichaje de dos millones para Alianza Lima (Foto: GEC)

Cifras a detalle

Como se recuerda, Alianza Lima disputó la fase previa de la Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay, Deportes Iquique de Chile y Boca Juniors de Argentina. Finalmente, luego de la eliminación al cuadro ‘xeneize’, los ‘íntimos’ sellaron su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante el cuadro chileno en Matute.

En total, entonces, los de Gorosito disputaron seis partidos en dicha instancia y, a medida que pasaban de llave, fueron acumulando más dinero.

Fase previa de Copa Libertadores Partidos Jugados Monto Llave ante Nacional de Paraguay 2 400 mil dólares Llave ante Boca Juniors 2 500 mil dólares Llave ante Deportes Iquique 2 600 mil dólares Total 6 1 millón 500 mil dólares

Luego de haber recaudado un millón 500 mil dólares, Alianza Lima clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que significaba un premio adicional de tres millones de dólares.

Fase de Grupos de Libertadores Premios anteriores 1 millón 500 mil dólares Premio por clasificación 3 millones de dólares Victoria ante Talleres 330 mil dólares Total 4 millones 830 mil dólares

Hasta ese punto, Alianza Lima ya había disputado la fase previa de Copa Libertadores, la fase de grupos de Copa Libertadores y, si bien quedó eliminado en dicha instancia, ocupó el tercer lugar de su grupo y clasificó a la Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana Premios anteriores 4 millones 830 mil dólares Premio por clasificar a Copa Sudamericana 500 mil dólares Premio por eliminar a Gremio de Brasil y avanzar a octavos de final 600 mil dólares Total 5 millones 930 mil dólares

Por tanto, hasta la llave ganada ante Gremio en Porto Alegre, Alianza Lima recaudó 5 millones 930 mil dólares. Después sumó 700 mil dólares más por clasificar ante la Universidad Católica en Quito, es decir, 6 millones 630 mil dólares en un intervalo de tiempo que fue desde febrero a agosto (siete meses), por tanto, un total de casi un millón de dólares por mes.

Esto sin contar las ganancias por taquilla de cada partido que Alianza Lima ha disputado de local y que suma un aproximado de un millón de soles. En total, el cuadro ‘íntimo’ ha jugado tres partidos en la fase previa de la Copa Libertadores, tres en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, uno ante Gremio y otro ante la Universidad Católica: ocho encuentros que suman un aproximado de ocho millones de soles.

¿Cuánto ganaría si sigue avanzando en Copa Sudamericana?

Si Alianza Lima continúa con una buena participación en Copa Sudamericana y ganaría 800 mil dólares si clasificara a las semifinales, dos millones de dólares si clasificara a la final y 6.5 millones de dólares si ganara este torneo internacional.

Copa Sudamericana Premio Clasificar a cuartos de final ante la U. Católica 700 mil dólares Clasificar a semifinales 800 mil dólares Clasificar a la final 2 millones de dólares Ganar la final 6,5 millones de dólares Total de premios restantes: 10 millones de dólares

