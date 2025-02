En medio del placer por la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde ahora enfrentarán a Boca Juniors, Alianza Lima recibe su aniversario 124 con la miel en los labios y el pecho inflado. Ganar da otro aire. Un envión anímico para afrontar lo que viene. Y en ese contexto, se cumplieron 95 años de una de las fechas más importantes de la historia del club. El día en que los blanquiazules, que habían sido suspendidos por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a fines de 1929 y cambiaron su nombre al de ‘Los íntimos de La Victoria’, fueron readmitidos para jugar oficialmente un amistoso de la época contra Atlético Tucumán de Argentina, en un Estadio Nacional abarrotado.

Era febrero de 1930, tiempos del amateurismo, se acercaba el fin del ‘Oncenio de Leguía’ en el Gobierno, la FIFA contaba los meses para que el Mundial de Uruguay 1930 (el primero de la historia) rompa fuegos y en el fútbol peruano pasaba algo peculiar. Alianza Lima llevaba cuatro meses sin poder disputar competiciones oficiales por una sanción impuesta por la Federación. ¿Qué había pasado? Hay dos teorías al respecto y aquí las explicamos

Así se informó la suspensión que ejecutó la FPF contra Alianza Lima.

Problema de taquilla

La primera apuntaba a una represalia de la FPF contra Alianza Lima. Sucede que, en 1929, la Federación intentaba como sea armar una selección que compitiese en el Sudamericano en noviembre. Eso hoy se le conoce como la Copa América, pero desde ese tiempo ya era un torneo que daba prestigio internacional. Y como era así de importante, era clave que debían estar los cracks aliancistas de la época.

La convocatoria incluyó los nombres de aliancistas como Alejandro Villanueva, Demetrio Neyra, José María Lavalle, Alberto Montellanos, Julio Quintana, Juan Valdivieso y Alberto Soria. Ese grupo llenaba estadios, generaba espectáculo, era dueño del ‘chocolate’. Y con el objetivo de recaudar fondos, la FPF se dispuso a organizar un cuadrangular amistoso que en términos económicos no fue del gusto de los dirigentes y futbolistas del club.

Eran otros tiempos: los clubes no estaban obligados a pagar salarios a los jugadores y por eso muchos tenían una profesión aparte para mantenerse. El fútbol sí generaba ingresos, pero estos provenían de las grandes taquillas. Esa fue la razón del cortocircuito, ya que los ingresos por el cuadrangular no serían repartidos a los jugadores que, precisamente, atraían más gente a las tribunas. Alianza Lima envió una carta a la FPF anunciando que no iba a participar en el Sudamericano y los jugadores abandonaron la concentración de la ‘Bicolor. Y como respuesta la FPF, herida en lo deportivo y lo económico, sancionó al club sacándolo de toda competencia oficial, incluyendo el campeonato de Primera División de 1929, y prohibiéndole disputar amistosos con el nombre de Alianza Lima.

¿Hubo discriminación?

La otra teoría, aunque un poco dura para estos tiempos, tendría que ver con un tema racial. La FPF acusó a los jugadores de Alianza Lima de abandonar la concentración de la selección peruana previo a disputar el Sudamericano de 1929. El argumento de los blanquiazules era que no existía un acuerdo económico adecuado que compensara los ingresos que iban a perder en sus trabajos por el viaje a Argentina, donde iba a disputarse el torneo. Y en medio de eso, había un trasfondo de discriminación, como apuntaban las salas de redacciones de la época.

Eran tiempo en que los artículos y editoriales de la prensa de ese entonces cuestionaban públicamente que futbolistas afroperuanos o asiáticos representaran al Perú en el extranjero. Además, planteaban abiertamente si sus capacidades como futbolistas compensaban la “falsa idea” que se harían los argentinos de lo que se llamaba identidad peruana. Evidentemente, importaban el quiénes son y qué dirán. Había un ambiente de aristocracia, donde el juicio y el prejuicio dividía a las clases sociales limeñas.

Pero la suspensión de Alianza Lima era una realidad y, al no poder disputar ningún partido oficial o amistoso, las arcas del club se vieron afectadas. Como se sabe, los ingresos dependían de las taquillas y era imposible organizar amistosos. Así nacieron ‘Los Íntimos de La Victoria’, nombre que adoptaron ingeniosamente para continuar con sus actividades, jugando amistoso y llenando estados. Esa es ya otra historia.





De ‘Los íntimos de La Victoria’ a Alianza Lima

Mientras Alianza Lima atravesaba esa situación, paralelamente la visita de Atlético Tucumán desataba pasiones. Era el segundo club argentino en visitar el Perú después de Progresista, que había llegado años antes, y su presencia en el país se debió a una serie de amistosos de preparación. Pero lo que llamó la atención de todos fue un resultado en particular: el 3-1 sobre la selección peruana que iba a participar en el Mundial de 1930 encendió la preocupación entre los peruanos y detonó los festejos en Tucumán. Esa selección, claro está, no tenía a los jugadores de Alianza Lima.

Atlético Tucumán parecía arrasar con los equipos peruanos a los que enfrentaba. Solo había perdido con Universitario (3-2) y el combinado Circolo/Chalaco (3-1); pero los hinchas peruanos querían más, sobre todo los blanquiazules. Y junto a la prensa nacional, en febrero de 1930, exigieron a la FPF levantarle la sanción a Alianza Lima. Finalmente, la Federación cedió y la institución victoriana, ahora sí con su verdadero nombre, goleó 3-0 al ‘Decano’ con una gran actuación de Villanueva, Montellanos y Sarmiento , autores de los goles de ese día. El partido fue en el Estadio Nacional, que lució abarrotado de gente.

Las crónicas de la época señalan que el aforo para ese amistoso superó las expectativas, comparando ese partido como si fuese uno disputado por el Sudamericano de selecciones. Pero, más allá de eso, la jornada estuvo marcada por el regreso de los blanquiazules con goleada incluida. De hecho, los futbolistas de Alianza Lima regresaron a la selección y disputaron la Copa del Mundo de 1930. Podría decirse que el perdón llegó, aunque tarde, pero el hincha fue quien más disfrutó. Su equipo estaba de vuelta y escribiendo una de las páginas más importantes de su historia.