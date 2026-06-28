Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Atlético, este domingo 28 de junio, en en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador y fue eliminado de la Copa de la Liga 2026.

De esta manera, el conjunto sullanero consiguió el liderato del Grupo A y aseguró su clasificación a los octavos de final.

Guillermo Larios marcó el primero para los ‘churres’ y Cristian Perilla aseguró la victoria. Mientras que Diego Hidalgo descontó para los ‘íntimos’.

Alianza Lima afrontó este certamen en su mayoría con jugadores de la categoría 2008 y 2009, y finalizó su participación con apenas un punto.