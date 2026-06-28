El cuadro ‘íntimo’ no logró superar la fase de grupos tras caer en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador.
El cuadro ‘íntimo’ no logró superar la fase de grupos tras caer en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador.
Por Redacción EC

Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Atlético, este domingo 28 de junio, en en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador y fue eliminado de la Copa de la Liga 2026.

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