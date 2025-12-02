La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) declaró infundado el reclamo de Alianza Lima por la expulsión de Carlos Zambrano, quien recibió la tarjeta roja en el partido contra UTC, por la última fecha del Torneo Clausura.

Como se sabe, Alianza Lima había presentado un reclamo al considerar injusta la segunda amarilla que recibió el ‘Káiser’ durante el primer tiempo del partido frente a UTC.

En tienda blanquiazul había esperanza de su situación se resuelva antes de la semifinal de ida ante Sporting Cristal, para definir al subcampeón de la Liga 1. Sin embargo, la resolución de la CD-FPF tardó y el jugador no fue considerado en la convocatoria.

Resolución de la CD-FPF donde declara infundado el reclamo de Alianza Lima.

De acuerdo al documento, la Comisión Disciplinaria declaró “infundado el reclamo interpuesto por el Club Alianza Lima contra la decisión arbitral del señor Julio Quiroz Carrillo”.

Con esto resuelto, se confirma que Zambrano está suspendido por una fecha, la cual se cumplirá en el duelo de esta noche ante los celestes en el Estadio Nacional. El defensor estará habilitado para disputar la vuelta el sábado 6 de diciembre en Matute.