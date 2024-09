¿Cuántas posibilidades existen para que un futbolista profesional, con miles de seguidores en redes sociales y una cuenta bancaria envidiable para cualquier trabajador de a pie, pise un populoso centro comercial en el que venden camisetas de fútbol réplicas? Pocas, seguramente. ¿Y cuántas posibilidades existen para que ese mismo futbolista compre el polo de su equipo, con su número y su nombre? Casi nulas.

Es el caso de Cecilio Waterman, delantero de Alianza Lima. El panameño fue fotografiado en Polvos Azules, un reconocido centro comercial ubicado en el distrito de La Victoria, junto a la vendedora y una camiseta blanquiazul con su nombre y el dorsal que usa, el ‘30′. Bolsa de plástico en mano, rodeado de decenas de polos réplica de los equipos del mundo, Cecilio mostró su lado más humano, más íntimo.

La foto fue aplaudida por el hincha aliancista acostumbrado a sentir que los futbolistas viven en una burbuja, más aún si son extranjeros. Pero el caso de Waterman es totalmente distinto. “Es una persona muy sencilla, humilde. En el club tiene un trato muy bueno con todos, desde los directivos hasta los trabajadores”, así lo describen en Alianza. No fue uno, ni dos, fueron cuatro fuentes las que nos mencionaron lo mismo a la hora de hablar del panameño.

Vivió una infancia demasiado complicada luego de que su madre abandonara su hogar dejando todo en los hombros de su padre. Era él y diez hermanos más a cargo de su progenitor. “Siempre recuerdo que mi papá nos mandaba a la escuela solamente con plata para el pasaje. Cuando comenzaba el recreo, solo quedaba mirar a mis compañeros cómo comían” , contó en una entrevista con el diario “La Tercera” de Chile. “Nunca hay que olvidar de dónde uno viene”, reflexionó luego. Pese a los golpes que recibió, nunca desvió su camino.

Después de debutar en Sporting San Miguelito de su país, Waterman llegó a Fénix de Uruguay en 2012. Jorge Chinaje, quien fue representante de Federico Valverde, recibió recomendaciones del panameño y decidió trabajar con él. “Lo conozco desde que tenía 17 años, lo fui a buscar por primera vez al aeropuerto, se quedó en casa. Es muy humilde, humano y sencillo. Se hizo querer en el club y hasta el día de hoy preguntan por él, pero es imposible porque hoy ya gana otro salario” , nos cuenta Álvaro Chinaje, hermano de Jorge.

¿Un futuro lejos de Alianza?

Cecilio Waterman llegó este año a Alianza Lima procedente de Cobresal de Chile. Sin embargo, no ha podido rendir como se esperaba. Disputó 15 partidos en la Liga 1 y anotó cinco goles, mientras que en la Copa Libertadores jugó en cuatro encuentros y no pudo marcar. Actualmente se encuentra lesionado tras sufrir una fractura en el hombro derecho, por lo que no volverá a jugar este año.

En medio de ese difícil contexto, es probable que el futuro del panameño continúe en el club blanquiazul. Sin embargo, sorpresivamente podría llegar a Peñarol, el semifinalista de la Copa Libertadores 2024.