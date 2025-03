En la previa estaba presupuestado que Alianza Lima pudiera presentar un equipo completamente alternativo y poner en riesgo el resultado ante ADT; sin embargo, nunca se esperó un 3-0 en contra. Es el peor resultado del cuadro ‘íntimo’ en la temporada luego de haber priorizado a todos sus titulares para el encuentro de este martes ante Libertad de Paraguay y en el clásico del siguiente sábado. En lo extradeportivo, el encuentro estuvo rodeado de la gran polémica sobre el viaje a Tarma y los jugadores ‘íntimos’ no tuvieron buen descanso.

Alianza Lima y ADT se enfrentaron por la fecha 6 del Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)

La previa

Hasta el último viernes por la mañana, el área deportiva de Alianza Lima no tenía completa certeza sobre si el partido ante ADT iba a disputarse o no. Como se recuerda, el último jueves ya el club ‘íntimo’ había recibido una comunicación de la Liga 1 indicando que el partido no iba a postergarse; sin embargo, hubo una respuesta desde La Victoria indicando que se debía reconsiderar, pero no fue respondida.

Es por eso que, finalmente, Néstor Gorosito decidió que el plan continúe e hizo entrenar al equipo durante la tarde y concentrar en la noche. Al considerar que habría riesgo en ir por carretera debido a posibles deslizamientos, el club decidió alquilar un avión chárter para trasladar al plantel el sábado por la mañana.

Debido a ese gran contratiempo, el plantel ‘íntimo’ no tuvo las horas de descanso acostumbradas previo a un encuentro, ya que salieron bastante temprano de su concentración (alrededor de las 5:30 am) y viajaron rumbo a Tarma. Al llegar, incluso el tiempo de desayuno se alteró considerando la proximidad del encuentro programado para la 1:00 pm.

En lo deportivo, la gran novedad fue la convocatoria de Néstor Gorosito, ya que dejó fuera a los once habituales titulares del equipo: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Noriega, Lavandeira, Ceppelini, Castillo, Quevedo y Barcos o Guerrero.

Los dos únicos futbolistas convocados ante ADT que han arrancado con frecuencia o alternaron en la mayoría de partidos fueron Fernando Gaibor y Alan Cantero. Por lo demás, el resto son habituales suplentes y hubo grandes sorpresas al incluir a muchos juveniles como Nicolás Amasifuén, Brian Arias, Bassco Soyer, Juan Delgado, Rait Alarcón, Piero Cari, Said Peralta y Víctor Guzmán.

Goleada en contra

Finalmente, Néstor Gorosito asumió el riesgo de colocar a un equipo no solo completamente alternativo sino también nutrido de juveniles que en su mayoría no habían sumado minutos a lo largo de la temporada.

El once que dispuso estuvo conformado por Ángelo Campos, Marcos Huamán, Brian Arias, Nicolás Amasifuén, Ricardo Lagos; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Juan Delgado; Alan Cantero, Jhamir D’Arrigo y Matías Succar.

En el trámite del partido, si bien Alianza Lima empezó teniendo mayor control de la pelota, fue ADT quien abrió la cuenta tempranamente con un gol de Jhonny Vidales en el minuto 18 en complicidad con Ángelo Campos. El portero ‘íntimo’ cometió un error en salida y abandonó su portería, por lo que el primer gol fue gran responsabilidad suya.

En el resto del primer tiempo, el control de la pelota fue bastante parejo y uno de los grandes aciertos fue Juan Delgado, un juvenil que no había tenido minutos y que tuvo buen rendimiento, pero no alcanzaba para hacer daño en portería rival.

Ya en el segundo tiempo, Joao Rojas anotó el segundo tanto en favor de ADT en el minuto 51 y, desde lo futbolístico, Alianza Lima cayó notablemente en comparación a la primera parte. Apenas tres minutos después de este gol, Gorosito decidió colocar a Bassco Soyer en lugar de Alan Cantero.

Soyer, quien venía bastante entusiasmado por sumar sus primeros minutos con Alianza Lima este año, también tuvo un buen desempeño pero en lo colectivo el equipo no podía levantar el nivel. La falta de peso en ataque hizo que ingresara Víctor Guzmán en lugar de Matías Succar en el minuto 58, pero la trámite no cambió mucho.

Gonzalo Aguirre ingresó por Jesús Castillo ya que Néstor Gorosito quiso arriesgar colocando a un volante más de salida y así tentar descontar, pero se vio superado por el rival sobre todo en el mediocampo. Finalmente, en el minuto 69, Vidales firmó su doblete y sentenció la goleada en contra para los ‘íntimos’.

Alianza Lima recibirá a Libertad este martes por la Copa Libertadores.

Hacia los últimos minutos, ingresaron Piero Cari en lugar de Jhamir D’Arrigo y Said Peralta en lugar de Fernando Gaibor, por lo que el cuadro ‘íntimo’ terminó jugando con Campos; Huamán, Arias, Amasifuén, Lagos; Peralta, Aguirre, Delgado; Soyer, Delgado y Guzmán. Un equipo totalmente inédito en la escuadra ‘blanquiazul’.

Por su parte, Néstor Gorosito a lo largo del partido se mostraba bastante molesto por la falta de progresión y, luego de que se haya recibido el segundo gol en contra, solo les indicaba que vayan hacia adelante. Pero en los 10 minutos finales, ya con la resignación del 3-0 en contra, sus indicaciones cesaron y decidió apostar por que los juveniles sean los que culminen el encuentro.

Es sabido que la prioridad de Alianza Lima está en el partido de este martes ante Libertad por la Copa Libertadores y también en el clásico ante Universitario de Deportes del próximo sábado; sin embargo, las sensaciones de un 3-0 en contra golpeó en el vestuario, sobre todo en los juveniles que habían esperado su oportunidad, y por haber dejado ir puntos que hacia el final del Torneo Apertura puedan ser determinantes.