El Comercio llamó a Salomón Lerner, aún miembro del Fondo Blanquiazul para encontrar una explicación sobre el futuro de ‘Chicho’ al mando del elenco blanquiazul y pistas del nuevo entrenador.

-¿Fue el momento oportuno para la salida de Salas?

Nosotros en el Fondo no somos técnicos: los técnicos son el director deportivo José Antonio Bellina y el equipo de scouting Federico Flores con Carlos Aparicio y Jaime Duarte. Son ellos los que toman las decisiones, nosotros no los involucramos en la parte técnica.

-Entonces, como directivos de El Fondo no se involucran en temas deportivos...

Claro, nosotros no nos involucramos. Son ellos los que tienen que tomar las decisiones deportivas y después nosotros evaluaremos si ellos han conseguido los éxitos que nosotros hemos tratado de darles, con recursos en su mano, y cuáles son las necesidades que hay posteriormente que tendrán que informarlo. Nosotros no nos entrometemos en esta parte de la decisión deportiva.

-¿Qué analiza usted de lo hecho por Salas en el clásico?

La parte real o deportiva es que no estamos rindiendo. Creemos que hay un desentendimiento en los jugadores con él, porque no están rindiendo bien y hay que tener un mando en el camerino. Probablemente no exista ese mando hoy y la cosa está muy tensa. Hay decisiones que hemos visto que no son las más adecuadas y el sábado se vio. Si tu le preguntas a las 32 mil personas que estaban en el estadio si estaba bien que saque en un determinado momento a un jugador e ingrese otro. ¿No se dio cuenta que Sabbag ya no estaba con físico? No sabemos por qué no sacó a Sabbag y entró Barcos para el segundo tiempo. Sabbag dejaba el mediocampo abierto, ya no bajaba a ayudar a Concha ni a Ballón. Costa no es volante y lo puso en ese lugar. ¿Zanelatto de marcador de punta? Tú comienzas a decir, ya está haciendo cosas que salen del diccionario normal de un director técnico en un campeonato que se define muchas cosas. Esa es mi lectura desde el lado de hincha. Uno dice: ¿Volver a insitir con Cueva a los 77 minutos? ¿Qué cosa hizo Cueva el sábado ante la ‘U’? ¿Para que lo puso? Es la misma pregunta que tú te haces con Bustos cuando lo pone a Jefferson Farfán hace un año, cuando ya el partido estaba perdido 2-0 y lo pone a Jefferson que no jugaba en todo el campeonato. ¿Para qué lo puso? No entrenaba con el primer equipo. Entonces, cómo lo pone para un partido con la ‘U’ faltando 20 minutos finales.

- ¿Pero cree que es el momento adecuado para que Guillermo Salas dejé el cargo?

Parecería que hubiera una pérdida de brújula o ruta, no sé como explicarlo. Yo lo quiero mucho a Guillermo, soy una de las personas que más lo ha defendido dentro de la interna de Alianza como un entrenador nacional que hay que darle oportunidades. Lo quiero mucho. De repente está mal, desubicado, no está leyendo bien lo que pasa en el camerino con los jugadores.

-La salida de Pablo Lavandeira, ¿por qué se dio?

Ese es otro tema. Cómo lo deja ir a Pablo, cuando él le decía: “Compadre yo me sacó el ancho trabajando todo el tiempo y vienen jugadores que no entrenan y hacen lo que les da la gana y yo no juego... ¿y ellos juegan?”. Entonces, lo perdimos a Pablo. Eso es lo que Lavandeira nos dijo a nosotros. “Mira, no me dan oportunidades acá. Entreno, soy disciplinado, tengo un buen rendimiento frente a ustedes, no me ponen. Entonces, tengo que ir a jugar a otro club”. Lo habíamos contratado por dos años más y terminaba esos dos años y se negoció su salida. La rescisión fue de mutuo acuerdo. Melgar nos pagó algo por su salida: si no mal recuerdo fue 50 o 75 mil dólares para que se vaya.

-Pero, ¿cree que fue una mala decisión que se vaya de Alianza?

Claro, era una persona que sudaba la camiseta. Lo podías poner a él como un pivote en varias posiciones.









-Con la inversión que hizo Alianza, ¿fue un fracaso la eliminación de la Copa Libertadores?

Lógicamente, nos fue mal. Lamentablemente nos equivocamos en algunas contrataciones. Los jugadores que elegimos no rindieron de la manera que nosotros esperábamos en algunos casos. Hubo lesionados que también nos quitaron la oportunidad de tener un buen equipo. Alianza estaba hasta hace poco con cinco lesionados, medio hospital era Alianza.

-Muchos periodistas hablan sobre el tema médico en Alianza Lima, que debe hablar el doctor por las lesiones...

Yo no conozco muy bien estas prácticas, no soy un experto. Unos le echan la culpa a médico que no da un buen tratamiento, otros que no y dicen que es magnífico. Por otro lado, dicen que el preparador físico les exige mucho, con lo cual desgarra a los jugadores. Algo de verdad habrá en uno u otro caso. Porque hay desconfianza de algunos jugadores que se van a ver sus lesiones al extranjero porque no tienen confianza en el médico acá y otros que dicen que se desgarran porque hay demasiado esfuerzo. Yo la verdad que no sé, pero esos son los dos motivos que se escuchan. El doctor Mezarina es un médico reconocido y tiene un gran CV, pero de repente no tiene un buen tratamiento de los fisioterapeutas o no sé, el equipo médico no complementa las labores de él. No te puedo decir por qué no tenemos un informe exacto de todo lo que hay ahí adentro, que lo estamos pidiendo, inclusive los nuevos inversionistas están pidiendo un informe médico del plantel de Alianza Lima.

-¿Qué decirle al hincha ante la salida de Salas, por qué plantel tienen para pelear y conseguir el tricampeonato?

Esa es nuestra gran preocupación de tener ahora una buena decisión deportiva y eso es lo que en este momento estamos esperando y con la evaluación del área deportiva de Alianza para ver como nosotros vamos a tratar de lograr el tricampeonato y volver a ser un equipo competitivo para la próxima Copa Libertadores.

-Entonces, ¿habrá una mejor evaluación de jales para pelear el tetracampeonato?

Así es. Ustedes que conocen mejor el fútbol, sabrán que con la plata que se le paga a Cueva podemos traer dos o tres grandes figuras del fútbol latinoamericano que puedan rendir de manera más competitiva la Copa Libertadores.

-Con respecto a los derechos de televisión, ¿cómo Alianza va a afrontar ese tema?

Ahora, la FPF ha vuelto a sacar una cautelar en donde nos obliga a nosotros a romper el contrato con Movistar (Gol TV). En estos días, los abogados tienen que definir, porque nosotros en 7 meses no tenemos dinero y estamos en el limbo. A nosotros la caja nos golpea muy fuerte, porque son 8 millones y medio de dólares divididos en 12 meses y en este tiempo no hemos recibido nada. No creo que un equipo normalmente aguante en caja sin recibir 5 millones de dólares. Por otro lado, no podemos hacer nada, pero en los próximos dos semanas tenemos que definir esto porque agosto se pone complicado.

-¿Por qué Alianza Lima está perdiendo mucho dinero?

Claro. Tenemos otros sponsor, pero el ingreso de televisión es el 30 por ciento de los ingresos programados del año actual, entonces, si no recibes eso, ¿cómo sobrevives? Por eso, estamos tratando de mantener y sostener a cómo de lugar el club.

EL FUTURO, EL FONDO

-Con respecto a los nuevos inversionistas, ¿usted vendió sus acreencias del Fondo?

Lo legal es que yo he vendido mis acciones con el señor Bermejo y Farah. Hay nuevos inversionistas y existe un tema legal con el señor Gonzales Posada. Él cree que tiene un derecho de preferencia y optó por irse al Poder Judicial, cuando lo real y concreto era que se tenía que ir a un arbitraje, pero él prefirió en irse con una cautelar. Esperamos la decisión que el Poder Judicial determine sobre este asunto. Mientras tanto nosotros volvemos a ser mayoría dentro de Alianza otra vez y yo no sé qué se está buscando sobre este tema.

-¿A qué se refiere con mayoría?

Es que nosotros somos mayoría con Fernando y Antonio, ya que es 53% contra 47%, entonces no sé qué se busca. La verdad no entiendo.

-Pero, ¿usted sigue tomando decisiones dentro de Alianza?

Claro, nosotros seguimos siendo parte de esa directiva y es más los inversionistas que nosotros hemos conseguido, son un valor magnífico que le van a dar a Alianza y aparte son amigos de nosotros, hinchas de Alianza Lima y tienen la confianza que le hemos vendido una mayoría real y consultan con nosotros, porque ellos no han estado en la interna, ya que recién entran. En el partido estuvo Roberto Romaño, que es uno de los nuevos inversionista, Carlos Hiraoka está de viaje, pero sigue diariamente todas las cosas que le faltan a Alianza y hay otras personas que no quieren dar su nombre ahora, pero que son importantes dentro del medio económico peruano y estamos seguro que le van a dar un gran valor agregado tanto económico y empresarial a Alianza Lima.

-¿Cuál es el objetivo que tienen estos inversionistas con Alianza Lima?

El fin de estos inversionistas es hacer una institución sólida a mediano o largo plazo a nivel latinoamericano. No es gente que quiere los resultados inmediatos, si no que apuesta a mediano y largo plazo, con infraestructura y gente que se formé de abajo. Nosotros reconocemos que Cristal es un formador de menores y en los últimos cinco años no ha tenido Alianza ni una sola exportación de las canteras y la idea es retomarlo, por ejemplo.

