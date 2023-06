¿Objetivo logrado pensando en un futuro cercano o fracaso rotundo? La pregunta ronda en la cabeza del hincha aliancista. La campaña 2023 acabó con la racha de 30 partidos sin ganar en la Copa, consiguiendo un sonoro triunfo en Paraguay ante Libertad y en un grupo en el que el destino plantó a dos equipos brasileños (Paranaense, el último finalista; y Atlético Mineiro). Pero, una vez más: han sido eliminados.

Competir. Esa ha sido la palabra más usada por el aliancismo en los últimos seis meses. Y eso se buscó en el plano internacional al contratar jugadores de renombre como Carlos Zambrano, Christian Cueva, Gabriel Costa, Andrés Andrade y Pablo Sabbag. Aunque no todos dieron la talla. El plano local, claro, el bicampeón va camino a su tricampeonato luego de ganar con total justicia y holgura el Torneo Apertura.

Un año más fuera de todo certamen continental, Alianza Lima deberá sacar sus conclusiones si la Libertadores 2023 fue un paso más en busca de esa “competitividad” o un fracaso luego de haber conseguido cuatro puntos en los dos primeros partidos y luego no haber podido obtener uno más los cuatro restantes.

¿Qué pasó para que los dirigidos por Guillermo Salas hayan pasado de liderar su grupo a quedar fuera incluso de la Sudamericana? A continuación analizamos la campaña íntima en este UnoxUno.

Christian Cueva y Gabriel Costa, las decepciones

Llevaba algunos meses sin jugar y terminó incorporándose casi sobre el final del mercado de pases. Pero Christian Cueva despertó la ilusión del hincha que veía cómo el club armaba un plantel altamente competitivo. Sin embargo, el volante, que llegó a préstamo por seis meses -y tendría todo listo para renovar hasta fin de año-, nunca encontró su mejor rendimiento. Fue un refuerzo para la Copa que apenas jugó dos partidos de titular en el torneo de los cinco encuentros en el que estuvo en el campo (50 minutos por juego).

Su presencia en el campo tampoco justificó la decisión de Guillermo Salas de ponerlo. No anotó ni asistió. Y, de acuerdo a la data de SofaScore, apenas tiene 0.4 remates por juego, un promedio muy bajo pero que refleja su pobre rendimiento. Lejos del área, sin crear chances de gol, con apenas unos cuantos pases a los costados o hacia atrás, Christian ha sido la gran decepción del torneo para Alianza Lima.

El caso de Gabriel Costa es también preocupante. El volante llegó a Matute desde Colo Colo y en lugar de darle más jerarquía al ataque íntimo, prácticamente estuvo ausente en la Libertadores: dos partidos, uno de titular. Cero goles, cero asistencias… casi nula influencia en el juego. Las lesiones le han jugado una mala pasada en este primer semestre del año.

Christian Cueva Sus números en la Libertadores Partidos: 5 Titular: 2 Minutos por juego: 50 Goles: 0 Asistencias: 0 Remate por juego: 0.4 Grandes chances creadas: 0 Efectividad de pases: 81% Pesesión perdida: 8.8 Posesión ganada: 0.4 Duelos ganados: 45%

Andrade, Peruzzi y Sabbag, lesiones que matan

Un plantel amplio que para el torneo local basta y sobra. Sin embargo, en el plano internacional, Alianza no puede regalar nada. Y las lesiones hicieron que los íntimos afronten partidos complicados sin titulares que le daban jerarquía al equipo con su presencia en el campo y su rendimiento: Gino Peruzzi, Andrés Andrade y Pablo Sabbag.

Peruzzi apenas ha jugado dos partidos de los seis que disputó el cuadro victoriano. Se perdió el debut ante Atlético Paranaense en Matute en el que Sabbag fue titular mostrando buen juego y Andrade ingresó en el segundo tiempo para cambiarle la cara al equipo y ganarse un lugar en el once inicial.

En la victoria frente a Libertad en Paraguay, jugaron los tres. Y Alianza se regresó con tres puntos de oro. También fueron titulares en la caída ante Atlético Mineiro. Sin embargo, en los últimos tres partidos, solo Sabbag fue titular ante Libertad en Lima.

Peruzzi Andrade Sabbag F1 vs. Paranaense (0-0) Lesión Ingresó en el ST Titular F2 vs. Libertad (1-2 | victoria) Titular Titular Titular F3 vs. Mineiro (2-0) Titular Titular Titular F4 vs. Libertado (1-2) Lesión Lesión Titular F5 vs. Mineiro (0-1) Lesión Lesión Suplente F6 vs. Paranaense (3-0) Lesión Lesión Suplente

Los últimos dos choques, Alianza tuvo que recurrir a sus suplentes en busca de nuevas alternativas que claramente no funcionaron. De hecho, el panorama de Andrade es aterrador. El colombiano habría sufrido el recrudecimiento de la lesión en su rodilla por lo que no se sabe cuándo volverá a los campos de juego.

Cuando estuvieron en el campo, Andrade dio una asistencia y Sabbag anotó un golazo. Cuando no estuvieron, los reemplazantes no lograron llenar el vacío que dejaron y el rendimiento del equipo bajó notoriamente.

Las lesiones y el bajo rendimiento hicieron que el cuadro victoriano visite Brasil en busca de la hazaña con tan solo tres de los ocho refuerzos de peso que contrató para afrontar el certamen: Santiago García, Jesús Castillo y Bryan Reyna.

(Última fecha, con chances de Sudamericana) ¿Quién son los refuerzos de este año? Campos Vílchez Míguez García Refuerzo 2023 Lagos Ballón Castillo Refuerzo 2023 Concha Rodríguez Reyna Refuerzo 2023 Barcos

Ballón y Lagos, sin recambio

Alianza Lima pobló el mediocampo con tantos jugadores que ni siquiera tuvo problemas en dejar salir a Pablo Lavandeira, polifuncional volante que fue figura del equipo en el título nacional de 2022. En la medular, los íntimos tienen nombres de sobra. Sin embargo, casi todos son de ataque.

Y ahí hay un problema. Josepmir Ballón no tiene recambio en el equipo. Con 35 años, es el segundo jugador que más minutos jugó en el torneo (489′), detrás de Ricardo Lagos (521′), otro que tampoco tiene recambio. El suplente del lateral izquierdo es el juvenil Amasifuén.

No tener recambio natural de los titulares afecta el funcionamiento del equipo. Y se vio reflejado tras la lesión de Gino Peruzzi. El puesto de lateral derecho fue ocupado por Yordi Vílchez, un central, y por Edinson Chávez, quien no ha mostrado nivel para jugar en Alianza Lima.

Zambrano, un león solitario

No estaba en los planes que retorne al fútbol peruano con 33 años y jerarquía totalmente demostrada. De hecho, él mismo contó que estuvo a nada de continuar jugando en Boca Juniors, el gigante argentino. Y su presencia en la zaga aliancista ordenó todo. Carlos Zambrano fue el mejor del equipo cuando estuvo, aún con errores.

El ‘Kaiser’ jugó cinco de los seis partidos. No estuvo presente en la derrota ante Paranaense por dolores que aqueja su rodilla. Sin embargo, cuando estuvo, fue un baluarte. En el recuerdo del hincha está aún el partidazo que se jugó en Paraguay para la victoria frente a Libertad, dejando todo en el campo de juego.

Santiago García es el otro refuerzo y su compañero de zaga. Con el anticipo como gran virtud, el argentino quedó muchas veces expuesto ante la velocidad e intensidad de los atacantes en un torneo que justamente te imprime eso. Pero más allá de eso, mostró siempre sobriedad.

Pablo Míguez fue el bombero. Reemplazó a Zambrano o García cuando no estuvieron. Con las limitaciones que tiene, el uruguayo siempre sudó hasta la última gota de sudor aunque, claro, eso en la Copa no marca la diferencia.

Barcos, siempre crack. Y las sorpresas: Reyna y Castillo

Por un tema de edad -tiene 39 años- era lógico que Alianza Lima buscara en Pablo Sabbag un ‘9′ para competir a nivel internacional en lugar de Hernán Barcos. El colombiano de 25 años tiene más movilidad, puede combatir mejor y hacer diagonales, pero la experiencia y jerarquía del Pirata no se compra en cualquier esquina.

Barcos empezó como suplente el torneo, pero en los últimos partidos, ante la obligación de resultados o lesión de Sabbag, fue titular. Y dentro del once fue de los mejores. Su capacidad para resolver situaciones complicadas no tiene fecha de caducidad, mucho menos límites. Pero, claro, salir del área para asociarse y ayudar al equipo hace imposible que quede cerca al arco: no pudo anotar.

Los refuerzos que sí rindieron y sorprendieron son los dos llegados desde Cantolao: Bryan Reyna y Jesús Castillo. Ambos en su primera Libertadores. El extremo se consolidó como titular desde el primer partido, siendo el hombre más desequilibrante del equipo por la banda izquierda aunque con mucha falta de resolución en los metros finales.

El volante, por su parte, ingresó para darle una mano a Ballón en el mediocampo siendo halagado por su juego intenso y la marca que imprimió en la volante blanquiazul. La contraparte es que su ingreso le quitó juego a Alianza.

Otros rendimientos: Alianza Lima no tuvo problemas en el arco. Cuando estuvo Angelo Campos, fue figura. Y cuando lo reemplazó Franco Saravia siempre mostró seguridad.

En el medio, Jairo Concha no tuvo los minutos deseados. Recién jugó como titular en el último partido siendo el que más intentó avanzar con pases filtrados.

Más adelante, Franco Zanelatto mostró cosas interesantes como extremo por derecha, mientras que Aldair estuvo atento para reemplazar a los lesionados.

