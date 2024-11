Para Alianza Lima el final de la temporada solo ha sido el inicio de una nueva seguidilla de problemas. El pasado miércoles 13 de noviembre, el tribunal de la FIFA, a través de la jueza mexicana Angélica Islas, hizo oficial el veredicto del caso judicial entre el técnico Cristian Díaz y el club ‘íntimo’ por la rescisión arbitraria del vínculo laboral. Una decisión que obliga a los ‘blanquiazules’ a pagarle al argentino una suma de 250.000 dólares como indemnización.

La derrota en el clásico ante Universitario de Deportes, el pasado mes de julio, desembocó en la salida de Alejandro Restrepo como entrenador de Alianza Lima. El director deportivo en ese momento, Bruno Marioni, fue el encargado de elegir al reemplazante del DT colombiano y pensó en Cristian Díaz como una buena opción.

Marioni y Díaz mantuvieron una conversación telefónica, en donde se le ofreció al argentino ponerse el buzo del conjunto ‘íntimo’, y todo hacía indicar que aterrizaría lo más pronto en Lima para asumir el cargo. El argentino, además, se comunicó con los dirigentes de Deportivo Morón, en donde ejercía como entrenador, para presentar su carta de renuncia.

Sin embargo, de un momento a otro, todo se truncó. Los directivos de Alianza Lima dieron su brazo a torcer y buscaron otras opciones cuando ya existía un acuerdo legal con Cristian Díaz. Todo, finalmente, se desmoronó con el anuncio de Mariano Soso como nuevo estratega del club victoriano.

El DT argentino no dudó en llamar a su abogado Eduardo Alberto Martins, quien se quedó sorprendido cuando le comentó los pormenores del caso. “Le dijeron que habían dado de baja al contrato y que había que esperar”, enfatizó en exclusiva con El Comercio.

Junto con su equipo legal, Cristían Díaz decidió acudir al tribunal de la FIFA y realizar una demanda con la exigencia de que se cumpla a cabalidad con el contrato. El resultado: una sentencia desfavorable para Alianza Lima, que tendrá que pagarle al hoy entrenador de Cienciano una fuerte suma de dinero. A pesar de que Alianza Lima no compareció, aún puede apelar al TAS.

A continuación, cinco respuestas que te ayudarán a entender el futuro inmediato de Alianza Lima en el ‘caso Díaz’.

1. Alianza Lima ha pedido la respuesta de la FIFA para seguir el caso en la vía legal

El club blanquiazul ya pidió los fundamentos y el equipo legal de Cristian Díaz también hará lo mismo. Una vez ambas partes tengan en sus manos la documentación, hay un plazo total de 21 días para que cualquiera de las partes presente apelación al TAS.

2. La diferencia entre la audiencia FIFA y el TAS

En el tribunal de la FIFA todo los trámites fueron vía documentación; en cambio, en el TAS la audiencia es oral y presencial. Además, hay un pago administrativo por el salario de los jueces que verán el caso. El Comercio pudo conocer que la tasa que se abona en estos procesos es costosa, además, la respuesta puede tardar hasta 2 años y medio.

3. ¿Alianza Lima puede contratar jugadores?

FIFA solo ha sancionado a Alianza Lima con un importe económico que deberá ser entregado al entrenador argentino Cristian Díaz. El club victoriano puede contratar jugadores sin ningún problema.

4. ¿Hubo alguna sanción por este tema a Bruno Marioni?

No, porque el Tribunal de la FIFA no impone sanciones. Esto es potestad de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Ahí no hay mesa de partes y las sanciones son a través de una denuncia y después FIFA decide si sanciona o no. Por ahora, no hay ninguna respuesta.

5. ¿Cuánto repercute esto a Alianza Lima en su imagen deportiva?

De hecho influye, porque demuestra que no hay manejo responsable en una de las instituciones más importantes del país.

