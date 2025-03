En los últimos días en La Victoria se respira una fiesta de alegría y emoción desbordante. En el cruce de Abtao e Isabel La Católica, los hinchas blanquiazules no pueden contener su entusiasmo; saltan, gritan, ondean sus camisetas, celebrando a lo grande. Primero, Alianza Lima, con un equipo alterno, demostró capacidad de reacción al dar vuelta un partido vibrante, derrotando 2-1 a Sporting Cristal en la fecha 4 del Torneo Apertura Liga 1 Te Apuesto. Luego, tomó un avión y viajó a Iquique para seguir escribiendo su historia en la Copa Libertadores.

Paolo Guerrero y Alan Cantero fueron los héroes en el Estadio Nacional, y después Hernán Barcos y Eryc Castillo consiguieron el triunfo en tierras chilenas. Así se vive en el mundo blanquiazul, que está a días de conseguir el gran objetivo de clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2025 cuando reciban a Deportes Iquique en Matute el próximo martes 11 de marzo.

Buscamos a reconocidos periodistas nacionales para conseguir su opinión sobre la nueva cara del Alianza Lima de Pipo Gorosito. Esto fue lo que nos dijeron.

¿Alianza borró así su mala imagen en Copa?

¿Por qué?

¿Hasta donde puede llegar?

Alianza Lima buscará meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Conmebol)

Fernando Egúsquiza - Latina TV

Creo que Alianza Lima necesitaba un triunfo así de resonante y repercusión continental como el conseguido ante Boca Juniors. Esta es una nueva etapa, lo que haya pasado con Alianza seguro quedará ahí, pero la nueva imagen de Alianza se empieza a escribir ahora. Tienen la gran oportunidad ante Deportes Iquique.

Es difícil saber hasta dónde puede llegar Alianza porque primero debe superar a Iquique y centrarse únicamente en ello. De pasar la fase 3 ver qué rivales le pueden tocar, dónde seguro se encontrará con los mejores. Veo Alianza fuerte y capaz de dar pelea en cual etapa de la Copa Libertadores.

Omar Dávila -Fundador de Diario El Bocón

1. Mejoró su imagen, pero sigue considerado como equipo de rango menor.

2. Su antecedente negativo es muy grande y no siquiera compite en fase de grupos.

3. Tiene posibilidad de jugar en fase de grupos.

Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

Si, la borró por completo. Mira si no, la repercusión internacional que ha tenido eliminar a Boca.

Ya asegurar la fase de grupos de cualquiera de los torneos internacionales le debería sacar esa sensación de matar o morir que los equipos peruanos normalmente les cuesta jugar.

En circunstancias normales debería estar en la fase de grupos de la Libertadores, de ahí en más, ver si hay crecimiento o es el techo de la Piponeta.

Erick Osores - América TV

Yo creo que la revancha fue espectacular, ¿no?, y comienza a dejar atrás esa burla por los malos resultados y las campañas infructuosas con cifras de escándalo. Pero eliminar a Boca como lo eliminó, yo creo que lo saca de ese pozo.

Paso a paso, porque Iquique va a ser muy difícil, le toque uno, le toque otro, yo creo que va a estar bien, igual lo ideal es Copa Libertadores. Me parece que en Sudamericana, Alianza va a tener más opciones de clasificar y competir. La Copa Libertadores es más difícil, dura y equipos que te superan con más estructura que Boca, pero igual es lindo jugarla. Yo creo que el lado de la moneda que caiga va a estar bien.

Gonzalo Nuñez - Exitosa Deportes

Los equipos chilenos son muy aguerridos y complicados dentro de la cancha. El futbolista chileno tiene mucho carácter y pese a que no he visto mucho a Deportes Iquique, me lo imagino, que es así. Ojalá que pueda pasar Alianza y entrar a la fase de grupos que sería espectacular. Esperar el sorteo, ya que el sorteo determina mucho lo que pueda pasar.