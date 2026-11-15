Hay momentos en los que el fútbol deja de ser el centro de todo. Cuando la vida pone a prueba a una familia, los goles, los resultados y las camisetas pasan a un segundo plano. Lo que queda es aferrarse a aquello que da fuerzas para seguir adelante. Para Jean Pierre Archimbaud, ese refugio siempre ha sido la fe. El volante de Alianza Lima profesa abiertamente la religión católica y ha destacado en distintas ocasiones el lugar central que Dios ocupa en su vida, tanto dentro como fuera de las canchas.

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Esta vez, esa fe lo llevó a cumplir un deseo muy especial: hacerle llegar su camiseta blanquiazul al papa León XIV, pero con una historia familiar que le da un significado mucho más profundo al regalo.

La prenda, con el número 29 en la espalda, llegó a manos del Santo Padre durante su visita a Chiclayo. Este Diario pudo confirmar que el pontífice recibió la camiseta aliancista gracias a la intermediación del padre Hugo, a quien Archimbaud conoció en aquella ciudad del norte peruano. Fue él quien hizo posible que el obsequio llegara hasta el Papa y que pudiera llevárselo consigo.

El futbolista no quiso brindar declaraciones sobre el tema. El plantel íntimo se encuentra concentrado y, por disposición del técnico Pablo Guede, sus integrantes no ofrecerán entrevistas. Sin embargo, el propio Jean Pierre decidió contar la historia detrás de este gesto a través de su cuenta de TikTok. Y sus palabras terminaron revelando que no se trataba de un simple regalo, sino de una expresión de amor y esperanza en medio de una batalla personal.

“Hace un poco más de un año a Yarita le detectaron aquella enfermedad, esa que ni me gusta mencionar, que nos está tocando afrontar con altos y temores, pero sobre todo con muchísima fe”, escribió el mediocampista.

La confesión explica el verdadero significado de aquella camiseta. Desde hace más de un año, Archimbaud y su familia atraviesan un proceso difícil por una enfermedad. En ese camino, la religión ha sido mucho más que una creencia: se ha convertido en un sostén para encontrar tranquilidad y fuerzas cuando los días no son sencillos.

La idea de enviarle la camiseta al Papa nació precisamente de esa necesidad de aferrarse a la fe. “Se nos ocurrió mandarle mi camiseta de Alianza Lima al Santo Padre por intermedio del Padre Hugo quien conocí en Chiclayo y muy amablemente nos hizo el favor de nuestras vidas, hacérsela llegar y que el Papa pueda llevársela consigo”, contó.

La prenda llevaba, además, unas palabras escritas por el propio jugador: “Querido Papa: Gracias por todas las enseñanzas y amor que nos das. Con cariño y aprecio: Jean Pierre Archimbaud Arriaran”.

Era el mensaje de un hombre que, en medio de una situación familiar compleja, encontró en el Santo Padre una figura a la que quiso acercarle su historia y su agradecimiento. Un gesto que también refleja esa dimensión espiritual que Archimbaud nunca ha escondido y que forma parte de su manera de entender la vida y el fútbol.

“Para nosotros éste momento y el mensaje quedará en nuestros corazones, que sobre todo nos llena de tranquilidad y valentía para poder continuar este proceso el cual estoy segurísimo lo sacaremos adelante”, escribió.

Su publicación terminó con una declaración que resume el sentimiento detrás de todo: “Te amamos bebita! Eres el motor de nuestro equipo. Siempre estaremos a tu lado”.

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