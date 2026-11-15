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El volante blanquiazul le hizo llegar una camiseta número 29 al pontífice durante su visita a Chiclayo.
El volante blanquiazul le hizo llegar una camiseta número 29 al pontífice durante su visita a Chiclayo.
Por Marco Quilca León

Hay momentos en los que el fútbol deja de ser el centro de todo. Cuando la vida pone a prueba a una familia, los goles, los resultados y las camisetas pasan a un segundo plano. Lo que queda es aferrarse a aquello que da fuerzas para seguir adelante. Para Jean Pierre Archimbaud, ese refugio siempre ha sido la fe. El volante de Alianza Lima profesa abiertamente la religión católica y ha destacado en distintas ocasiones el lugar central que Dios ocupa en su vida, tanto dentro como fuera de las canchas.

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