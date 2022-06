A puertas de terminar el Torneo Apertura y con el libro de pases de la Liga 1 abierto, Alianza Lima comienza a analizar sus mejores opciones de fichajes para reforzar al equipo para lo que se viene la segunda mitad del año y luchar por el título del fútbol nacional.

El punto más débil del actual equipo de Bustos es sin duda su falta de laterales. Si bien es cierto su sistema con tres backs centrales en la línea de fondo le funcionó la temporada pasada, este año poco pudieron hacer Lagos y Mora por lo que el cambio de sistema a una línea de cuatro se hizo completamente necesaria.

Con este 4-4-2 como nuevo sistema de juego Alianza tuvo que improvisar sobre la marcha y jugar tanto el torneo local como la Copa Libertadores con defensores como laterales. Con Tato Rojas y Yordi Vilchez como los elegidos para jugar en posiciones que no son las habituales, y con Ramos y Míguez/Fuentes completando la parte defensiva del equipo blanquiazul.

Ahora para lo que se viene el resto del año, Bustos y su cuerpo técnico son conscientes que no pueden seguir así, por lo que empiezan a sonar nombres interesantes en esta búsqueda para encontrar los mejores jugadores para cubrir los flancos más débiles. Jhilmar Lora encabeza la lista de Alianza como el lateral derecho ideal para el equipo. No es un secreto para nadie la mala relación del joven nacional de 21 años con su actual entrenador Roberto Mosquera, lo que facilitaría las cosas para su llegada al cuadro de La Victoria. Sin embargo, ayer Lora fue titular en el duelo entre los celestes y Alianza Atlético, un mensaje al jugador que su salida no será muy sencilla.

Como segunda opción, Rodrigo Cuba podría fichar por el club íntimo. El actual jugador de Sport Boys habría sido ofrecido a la directiva para reforzar los laterales del equipo y no ven con malos ojos su regreso. De ser así, el futbolista de 31 años tendría su tercera etapa en Alianza Lima, tras lo vivido en el 2012 y 2019.

Desde Ecuador, Pedro Perlaza sería el otro jugador que suena para completar esa línea de 4. El defensor de Independiente del Valle y seleccionado de su país podría llegar a Alianza Lima a sumar con su experiencia al equipo. Sus problemas extra futbolísticos y falta de disciplina serían los únicos inconvenientes y lo que haría dudar a Bustos sobre su arribo al club.

Para alegría de muchos, Paolo Hurtado es otro de los nombres que se maneja desde la interna de Alianza para llegar al equipo esta segunda mitad del año. El centrocampista de Unión Española de Chile, llegaría como jugador libre al cuadro blanquiazul, un jugador formado en la casa que buscará la titularidad en un medio con futbolistas importantes para los íntimos como Lavandeira, Concha y Ballón.

Por último y para la ilusión de la hinchada, Paolo Guerrero podría vestir nuevamente la camiseta de Alianza Lima. Con su recuperación prácticamente al 100%, el delantero histórico de la Selección peruana busca volver a la acción y que mejor que hacerlo en el club que lo vio nacer. Sin nada confirmado, Guerrero sería el fichaje más importante de la temporada de llegar al equipo íntimo. Con su juego, reforzaría la delantera y veríamos a un Alianza jugando con doble ‘9′, con Barcos un poco más retrasado y un Paolo metido en el área esperando el balón.

Con el paso de los días veremos que fichajes y contrataciones se concretan, el futuro de Alianza Lima depende de las decisiones que se tomen en las próximas semanas. Lo cierto es que se necesitan urgentes cambios y jugadores frescos que le den al equipo un aire nuevo para todo lo que se viene y aspirar pelear por el título del campeón.