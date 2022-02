Conforme a los criterios de Saber más

Alianza Lima sueña con el bicampeonato en el fútbol local y tiene la obligación de hacer una buena presentación en la Copa Libertadores. Para ello se ha reforzado de la mejor forma posible en este 2022 y aún espera por poder contar con Paolo Guerrero en sus filas. Mientras tanto, en el plantel blanquiazul, el recurso humano ha crecido bastante. Ya tienen el tranfer de Cristian Benavente, por lo que Carlos Bustos puede contar con él este domingo ante Mannucci si lo cree conveniente.

Pero no hay que celebrar antes de tiempo. El último antecedente en el que Alianza Lima armó un ‘Dream Team’ no le fue nada bien. Con jugadores que tuvieron paso por su selección peruana y figuras destacadas en el torneo local, el equipo íntimo forjó un interesante plantel en el 2020, que tenía como principal refuerzo a Beto Da Silva. Sin embargo, las cosas no salieron bien.

Los resultados no fueron de la mano con la enorme inversión hecha por la institución victoriana. Los errores del equipo se volvieron una constante. El camino fue de mal en peor y la catástrofe al final era inevitable. De hecho, los ‘íntimos’ terminaron en la zona de descenso, pero un fallo del TAS en contra de Carlos Stein, hizo que Alianza se mantenga en la máxima categoría.

Alianza Lima se salvó del descenso en el 2020 gracias a un fallo favorable del TAS | Foto: GEC

Ahora bien, las expectativas en este 2022 vuelven a estar a tope y Alianza Lima busca que la historia del 2020 no se repita. Todo lo contrario. El equipo blanquiazul intentará hacer un buen papel en la Liga 1 y Copa Libertadores a partir de contrataciones como Cristian Benavente, Christian Ramos, Aldair Fuentes, entre otros; además de sus figuras del año anterior, que fueron determinantes para la obtención del título nacional.

Lo cierto es que esta no es la única vez que un equipo peruano arma un plantel muy cotizado a inicio de temporada. Ya Alianza Lima lo ha hecho más veces en los anteriores años, al igual que clubes como Sporting Cristal, Universitario, Melgar y Municipal. El patrón que se repite en la mayoría de casos es que los éxitos son, prácticamente, una garantía.

Universitario (1971-1974):

En la década de los 70′s, Universitario se armó de la mejor forma para conquistar todos los éxitos posibles. En 1971 fichó al portero argentino Humberto Horacio Ballesteros, quien luego se convertiría en referente del club por sus grandes actuaciones en el arco. En el plantel también le acompañaron nombres importantes como Héctor Chumpitaz, Fernando Cuéllar, Juan José Muñante, Percy Rojas, Oswaldo Ramírez, Juan Carlos Oblitas, entre otros. El resto es historia.

Con este equipo, la ‘U’ ganó el título nacional de 1971 y, con la misma base de ese plantel, repitió la historia con el campeonato de 1974, donde además registró el mayor récord del fútbol peruano con 36 partidos sin perder. Pero eso no es todo. E n las páginas más gloriosas del club también está marcado el subcampeonato de la Copa Libertadores 1972, la mejor campaña en la historia de la escuadra crema a nivel internacional. Un año antes había llegado hasta semifinales.

Foto: Conmebol Libertadores

Alianza Lima (1977-1978):

A partir de 1974, el gran César Cueto protagonizó su mejor etapa con Alianza Lima. El ‘Poeta de la zurda’, junto con otras figuras emergentes de La Victoria como José Gonzales Ganoza, Jaime Duarte y José Velásquez, logró salir campeón nacional en 1975 con los blanquiazules, pero lo mejor vino después de la mano del técnico Marcos Calderón.

El cuadro íntimo sumó más cracks a su plantel, logrando juntar a Cueto con dos figuras consolidadas internacionalmente como Teófilo Cubillas (proveniente del Porto) y Hugo Sotil (proveniente del Barcelona). Además, en la delantera también contaba con Guillermo La Rosa y Freddy Ravello, uno de los máximos goleadores del club victoriano.

Este fue uno de los mejores planteles de Alianza Lima en toda su historia y los éxitos llegaron por sí solos. La escuadra blanquiazul logró el bicampeonato nacional de 1977 y 1978, mientras que en la Copa Libertadores hicieron un gran papel en 1978, alcanzando la penúltima instancia con Guillermo La Rosa como máximo anotador del torneo (ocho goles).

Teófilo Cubillas, Hugo Sótil y César Cueto | Foto: Alianza Lima

Sporting Cristal (1979-1980):

Desde 1977, Sporting Cristal se estuvo reforzando con varias figuras del fútbol peruano. De hecho, ese año fichó a nada menos que Héctor Chumpitaz, considerado el mejor defensor de la historia de nuestro país. Ya en las dos temporadas posteriores se sumaron otros jugadores destacados como Ramón Quiroga, Julio César Uribe, Luis Reyna, Juan Carlos Oblitas, Oswaldo Ramírez, Ramón Mifflin, entre otros.

Con esa poderosa base en el plantel, el club rimense demostró su supremacía en el torneo peruano y pudo conquistar el glorioso bicampeonato de 1979 y 1980 bajo el mando de Marcos Calderón. Eso sí, la escuadra celeste no pudo repetir el éxito en la Copa Libertadores, quedándose atascada en la fase de grupos. Cabe señalar que en 1983, ya con pocas figuras de aquel bicampeonato, Sporting Cristal levantó otro título nacional.

Foto: GEC

Sporting Cristal (1994-1997):

Antes de que hiciera la mayor parte de su carrera en Inglaterra, Nolberto Solano estuvo unos años para mostrar su talento al Perú con la camiseta del Sporting Cristal. Y no estaba solo. En 1994, a ‘Ñol’ lo acompañó Julio César Balerio, experimentado portero uruguayo, además de jugadores de la talla de Jorge Soto, Juan Carlos Letelier y Julinho; sin olvidar a las figuras emergentes como Flavio Maestri y Roberto Palacios.

Después se fueron sumando otros jugadores como el paraguayo Pedro Garay y los argentinos Marcelo Asteggiano y Luis Alberto Bonnet, que fueron de mucha ayuda para los objetivos del club. Con el gran plantel que tenía a su disposición, el club rimense logró el histórico tricampeonato nacional entre 1994 y 1996.

En la Copa Libertadores, los resultados también fueron buenos. En 1995, Sporting Cristal llegó hasta cuartos de final; al año siguiente alcanzó los octavos de final y en 1997 firmó la mejor campaña de su historia, tras lograr el subcampeonato del torneo después de perder la reñida definición del título ante Cruzeiro.

Sporting Cristal subcampeón de la Copa Libertadores 1997 | Foto: Archivo El Comercio

Municipal (1998):

El equipo edil formó un equipo prometedor con jugadores de gran trayectoria en su equipo. Al contar con Miguel Miranda como guardián en la portería, Municipal sumó otras cartas importantes en el plantel para luchar por el campeonato nacional. En ese sentido, fichó a jugadores como Prince Amoako, Paolo Maldonado, Ernesto Arakaki y Roberto Martínez. Pero lo que más causó sorpresa fue la apuesta por el hermano de Diego Maradona.

‘Lalo’ Maradona llegó al Perú en 1998 -después de una larga trayectoria en países como Argentina, Estados Unidos, Canadá y España- con el objetivo de ganar un título con Municipal, pero su paso por el país fue decepcionante. El rendimiento del argentino no fue el esperado y, meses después, se marchó por la puerta trasera del club.

En esa temporada, Municipal estuvo muy cerca del descenso. El conjunto edil tuvo que jugar el partido de promoción contra los Hijos de Yurimaguas, que finalmente ganó 4-1, por lo que se pudo mantener en Primera.

Deportivo Municipal versión 1998, con 'Lalo' Maradona como jale rimbombante para el #Descentralizado de aquella época. pic.twitter.com/TCEQ3lgmt4 — Omar Velarde (@OmarVelardeT) April 26, 2020

Universitario (1998-2000):

José Luis Carranza jugó toda su carrera con la camiseta de Universitario de Deportes. Nunca abandonó al equipo de sus amores. Gracias a ello, el ‘Puma’ vivió una de las etapas más gloriosas en la historia crema a nivel nacional. Le acompañaron otras figuras locales ya afianzadas en el equipo como Óscar Ibáñez, Luis Guadalupe, Roberto Farfán, Marko Ciurlizza, Jean Ferrari, Giuliano Portilla y el gran José Pereda.

A partir de esa base, se comenzaron a sumar otros refuerzos extranjeros para consolidar un equipo muy competitivo: los recordados Eduardo Esidio, Gustavo Grondona, Adrián Coria. También fue clave el regreso de jugadores como Paolo Maldonado y ‘Chemo’ del Solar al plantel merengue.

Con ese cuadro, la ‘U’ se consagró con un glorioso tricampeonato nacional entre 1998 y 2000, estableciendo récords inalcanzables como los 100 puntos en la tabla acumulada, tras 44 fechas disputadas. En cuanto a la Copa Libertadores, el equipo crema alcanzó los octavos de final en 1999 y se despidió en la fase de grupos al año siguiente.

Universitario se proclamó tricampeón nacional en el 2000 | Foto: Archivo El Comercio

Sporting Cristal (2001):

Tras quedar subcampeones nacionales en el 2000, al año siguiente Sporting Cristal decidió formar un buen equipo para volver por la senda gloriosa a nivel local y afrontar la Copa Libertadores. Así, llegaron refuerzos claves a La Florida, especialmente en la ofensiva: el goleador argentino, Luis Bonnet; el crack emergente Piero Alva; y también el argentino Gastón Córdoba, que pintó como un refuerzo de jerarquía.

El equipo del Rímac ya tenía una buena base en el plantel con jugadores como Miguel Miranda, Jorge Soto, Roberto Silva, Jean Ferrari, Martín Hidalgo, entre otros. Sin embargo, los ambiciosos objetivos del club no se consiguieron: tercer lugar en el torneo local y eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores.

Foto: El Comercio

Alianza Lima (2001):

Una mala campaña de Alianza Lima en el 2000 dejó sensaciones bastantes negativas a puertas de su centenario. Sin embargo, como 100 años se cumplen solo una vez, los ‘íntimos’ hicieron un notable esfuerzo para conseguir el título nacional en el 2001. Lo primero fue contratar al entrenador brasileño Paulo Autuori, que tenía la fama de haber salido campeón en la Copa Libertadores 1997 con el Cruzeiro.

A partir de ahí, la institución blanquiazul ‘rompió la alcancía’, sorprendiendo con las contrataciones de Eduardo Esidio y Marko Ciurlizza, quienes en los años anteriores habían sido los pilares para el tricampeonato de Universitario, el clásico rival. Asimismo, sumaron como refuerzo al brasileño Palinha, mediapunta de gran trayectoria en su país.

Como si fuera poco, Alianza Lima también concretó los retornos de Waldir Sáenz, goleador histórico del club, y José Soto, procedente del Celaya del fútbol mexicano. Con todos ellos, sumados a jugadores como Roberto Farfán, Juan Carlos Bazalar, Ernesto Arakaki, entre otros, el equipo de La Victoria estaba listo para cualquier escenario, aunque no fue tan fácil.

De la mano de Autuori, los ‘íntimos’ protagonizaron un gran arranque en el Torneo Apertura, pero se fueron desinflando de a pocos, por lo que Sporting Cristal los alcanzó. En un partido extra, el club de La Victoria se impuso y eso bastó para citarse en la final nacional contra Cienciano, ganador del Clausura. Después de ganar la ida en el Matute y perder la vuelta en Cusco por la misma diferencia en el marcador, los blanquiazules lograron quedarse con su vigésimo título nacional tras una dramática definición por penales, que terminó 4-2 a favor.

Sporting Cristal (2005):

Después de dos subcampeonatos en el 2003 y 2004, Sporting Cristal no quiso volver a quedarse con las manos vacías y se reforzó de la mejor forma posible para sentarse nuevamente en el trono. Y así sucedió.

El club rimense hizo un esfuerzo para contratar a Johnny Vegas, David Soria, Willian Chiroque, Walter Vílchez, Ysrael Zúñiga, entre otros conocidos en el entorno local. También sumó refuerzos del extranjero como el uruguayo Sergio Leal, el ecuatoriano Gustavo Figueroa y el colombiano Andrés Mosquera.

Con este gran equipo, Sporting Cristal ganó el título nacional número 15 de su historia, tras imponerse en la final sobre Cienciano. En la Copa Libertadores no pudo hacer mucho y se despidió en la fase de grupos.

Sporting Cristal campeón nacional 2005

Universitario (2011):

Sin lugar a dudas, la ‘U’ fue el equipo que mejor se reforzó en el 2011. El equipo crema contrató a Johan Fano, uno de los peruanos más destacados en el extranjero por aquel entonces. Hizo lo mismo con Pablo Vitti, quien se consolidó como el mejor jugador del dampeonato 2010. Aparte de ellos, se sumaron el chileno Cristián Álvarez, el argentino Martín Morel, José Mendoza, Damián Ísmodes y Guillermo Tomasevich.

Como si fuera poco, Universitario ya contaba en su plantel con jugadores de la talla de Carlos Galván, John Galliquio, Rainer Torres, Raúl Ruidíaz, entre otros. En resumen, era un equipo que despertaba optimismo, pero las cosas no salieron nada bien. Fue una temporada para el olvido.

Además de los problemas deportivos, se sumaron problemas dirigenciales económicos, lo cual casi manda a la baja a la ‘U’. De hecho, la escuadra crema, entre pérdida de puntos y malos resultados, terminó en el antepenúltimo lugar de la tabla, a solo un punto del descenso. Se salvó, pero las críticas no faltaron, peor aún con un equipo que estaba armado para campeonar.

Universitario vivió una crisis deportiva y financiera en el 2011 | Foto: GEC

Melgar (2015):

Los ‘Rojinegros’ solo han conquistado dos títulos en toda su historia. El último fue en el 2015, cuando sumaron jugadores de gran nivel para afrontar el campeonato. La escuadra arequipeña le dio la bienvenida a flamantes refuerzos como Raúl Ruidíaz, Rainer Torres, Carlos Ascues,Hernán Hinostroza, Johnnier Montaño, entre otros.

De hecho, de esas contrataciones, Ruidíaz, Rainer y Werner Schuler tenían calidad de campeones por el título nacional dos años antes con la ‘U’. Además, Ascues volvía al fútbol peruano tras unos años en el extranjero en Portugal y Grecia. De la misma forma, el ‘Churrito’ Hinostroza llegaba luego de su breve paso en Bélgica. Como si fuera poco, el goleador Bernardo Cuesta también estaba de regreso en el equipo arequipeño.

En resumen, Melgar se había armado bastante bien, con la base que ya tenía, y no dudó en aprovecharlo. Con nada menos que Juan Reynoso en el banquillo, los ‘Rojinegros’ se impusieron al Real Garcilaso en semis y a Sporting Cristal en la final para consagrarse campeones nacionales por segunda vez en su historia.

Melgar campeón nacional 2015 | Foto: GEC

Sporting Cristal (2021):

Con la intención de mantener su dominio en el fútbol peruano y pelear por mejores cosas en la Copa Libertadores, Sporting Cristal hizo un esfuerzo para sumar los mejores refuerzos posibles en la temporada 2021. El fichaje de Alejandro Hohberg fue el que más sorprendió, luego de que el atacante dejara a nada menos que Universitario por el club rimense.

Los bajopontinos también contrataron a dos refuerzos del extranjero: el defensor uruguayo Alejandro González y el delantero argentino Marcos Riquelme. Jugadores como Irven Ávila, Percy Prado, Alejandro Duarte y Jesús Pretell también llegaron a La Florida con mucha ilusión.

Sporting Cristal aún mantenía la base del 2020 con jugadores como Omar Merlo, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzáles y Martín Távara. Eso sí, Jorge Cazulo, Emanuel Herrera y Washington Corozo fueron las principales bajas. Sea como fuere, el equipo del 2021 también pintaba para competir por lo mejor, aunque no todo resultó positivo.

Si bien es cierto, los rimenses terminaron subcampeones nacionales, el objetivo principal era lograr el bicampeonato. Mientras que en la Copa Libertadores, nuevamente la escuadra celeste se quedó atascada en fase de grupos, aunque el tercer lugar le permitió jugar la Copa Sudamericana, ganando así en los octavos de final al Arsenal de Sarandí y cayendo en cuartos ante el Peñarol.

Sporting Cristal 2021 | Foto: GEC

