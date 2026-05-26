Por José Antonio Bragayrac

Tras un inicio de año caótico en el que se convivía con la presión y la crítica, el proyecto que lidera Pablo Guede en Alianza Lima empezó a asentarse progresivamente hasta afianzar un rumbo fijo y un estilo propio que los llevó al título del Torneo Apertura. ¿Qué factores fueron determinantes para consolidar un plantel que pese al traspié en la Libertadores y el escándalo/salida de tres jugadores supo sobreponerse y convertirse en el mejor equipo de la primera mitad del año? Y otra interrogante no menor: ¿Qué se planea anticipadamente con el futuro del entrenador en Matute?

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.