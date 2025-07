Cómo recuerdan a Serna en Matute y la respuesta tajante sobre Reyna: lo que no se vio de la conferencia de Navarro a horas de la primera ‘final’ ante Gremio

No es que el hincha pida explicaciones, pero sí son días en los que era necesario tener respuestas. Y fue Franco Navarro, director deportivo del club, el encargado de salir al frente. Fue tajante y sincero, despejó dudas, dio un balance, se refirió al mercado de fichajes aliancista con Kevin Serna y Yordy Reyna como protagonistas, y dejó un mensaje: “no tengo duda que Alianza Lima a fin de año va a estar dando la vuelta”.

A días del importante partido ante Gremio por la ida de los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana 2025, el dirigente citó a la prensa en una de las salas acondicionadas en el estadio Alejandro Villanueva. Y desde su sitio, frente a cámaras, respondió, desde un inicio, la situación de Kevin Serna, el colombiano nacionalizado peruano que dejó el club en 2024 y podría volver tras no tener minutos en Fluminense.

“¿Quién no quisiera tener a Kevin? Pero está en Fluminense. A raíz de los últimos partidos que no tuvo participación, su representante habló conmigo y me dijo que había posibilidad de ficharlo. Enterado de la noticia, obviamente que agilizamos todo lo que había que agilizar y viabilizar todo para que él pueda venir”, empezó diciendo el exdelantero.

“Está claro que nuestra intención es incorporarlo, pero no depende exactamente de Alianza, sino de las gestiones que haga su representante y de que Fluminense acceda a cederlo a préstamo. Como club, hemos hecho todos los esfuerzos y lo seguiremos haciendo”, añadió. Este Diario conoció de fuentes confiables que, hasta el cierre de esta nota, no hay nada entre el delantero y el club íntimo.

El otro nombre tocado es el de Yordy Reyna; sin embargo, el panorama es totalmente distinto y, por ahora, sin margen de maniobra. Franco Navarro, fiel a su estilo, fue tajante: “hablé con el representante y Yordy tiene toda la intención del mundo de seguir en Europa”.

La chance de su retorno se había generado luego de que su club, Torpedo FC de Moscú, descendiera del fútbol ruso tras comprobarse casos de soborno durante su ascenso. Además de las palabras de Jorge Zúñiga, presidente del nuevo Fondo Blanquiazul, quien señaló que Alianza Lima estaba buscando un fichaje sorpresa.

Por último, Navarro no tuvo problemas en reconocer que Alianza buscó fichar a dos futbolistas de selección (Anderson Santamaría y Miguel Araujo); sin embargo, ambos decidieron irse a otro club de la Liga 1. “Hablamos de Anderson Santamaría. Al principio hablamos con él y se fue a Universitario. Y hablamos con Miguel Araujo, que tomó la decisión de ir a Cristal”.

Dos sorpresas y el plan para vencer a Gremio

Una vez finalizada la conferencia de prensa, aparecieron dos futbolistas en Matute: Hernán Barcos y Sergio Peña. Aunque no había un entrenamiento pactado, ambos jugadores llegaron al estadio íntimo para realizar algunas grabaciones.

Desde este lunes por la noche la delegación blanquiazul quedará concentrada de cara al importante partido con un Gremio que tendrá seis bajas en su visita. La ausencia de Martin Braithwaite, exdelantero del Barcelona y ‘9’ de Dinamarca, es la baja más sensible. Asimismo, los defensores Joao Lucas, Joao Pedro y Rodrigo Ely tampoco podrán aportar su experiencia por diversas lesiones. Además, uno de los volantes más creativos del equipo como el colombiano Gustavo Cuéllar tampoco estará disponible en el partido de ida. A ello se suma, el delantero uruguayo Christian Olivera que no podrá participar debido a una quemadura sufrida en un accidente doméstico. Por ende, Mano Menezes tendrá que mover la pizarra táctica.

El duelo se jugará este miércoles 16 de julio desde las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva por la ida del repechaje para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Mientras que la vuelta se dará una semana después, el miércoles 23 en tierras brasileñas, a la misma hora peruana.

