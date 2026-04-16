Por Fernanda Huapaya

En el minuto 30 del primero tiempo, ahogado de cansancio tras una corrida veloz, Eryc Castillo solo atinó a dejarse caer de rodillas sobre el campo del Estadio Unión de Tarma y levantar ambas manos hacia el cielo como agradecimiento. Con su gol, aunque él todavía no lo sabía, Alianza Lima sellaría una victoria clave en altura que le permitiría volver a la cima de la tabla de posiciones. A día de hoy, con 23 puntos igualados con Chankas FC, el cuadro ‘íntimo’ sigue con el sueño intacto del Torneo Apertura y dejó atrás el traspié del clásico.

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