En el minuto 30 del primero tiempo, ahogado de cansancio tras una corrida veloz, Eryc Castillo solo atinó a dejarse caer de rodillas sobre el campo del Estadio Unión de Tarma y levantar ambas manos hacia el cielo como agradecimiento. Con su gol, aunque él todavía no lo sabía, Alianza Lima sellaría una victoria clave en altura que le permitiría volver a la cima de la tabla de posiciones. A día de hoy, con 23 puntos igualados con Chankas FC, el cuadro ‘íntimo’ sigue con el sueño intacto del Torneo Apertura y dejó atrás el traspié del clásico.

Así alineó Pablo Guede el último martes en Tarma. (Foto: Alianza Lima)

El factor Guede

Durante el tiempo de para que tuvo Alianza Lima debido a las elecciones estatales, desde El Comercio pudimos conocer que algunos días el cuadro ‘íntimo’ trabajó a doble turno. Asimismo, el entrenador tomó especial tiempo en practicar algo que no venía haciendo en la temporada: la línea de 3.

Sin duda, una de las grandes sorpresas previo al partido entre ADT y Alianza Lima fue la línea de tres conformada por Renzo Garcés, Gianfranco Chávez y Mateo Antoni. Si bien muchos eran escépticos acerca de qué tan bien podía resultar, finalmente el plan ideado por el entrenador argentino salió como lo previó: un equipo corto que le corte espacios al rival en altura y que pueda tener salida directa en contragolpe.

Pablo Guede declaró tras la derrota de Alianza Lima vs. Universitario. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Es sabido que Guede es un entrenador que se inclina más hacia la salida l limpia y de juego asociativo; sin embargo, para el partido contra ADT les indicó a sus jugadores que se haga un juego más directo considerando que la pelota no necesariamente la iban a tener la mayoría del tiempo, lo que además hubiera resultado contraproducente debido a la exigencia física de jugar en una plaza así.

A lo largo del parón deportivo, Guede se dedicó a practicar este nuevo sistema para el partido ante ADT en particular. Incluso, practicó con dos parejas de delanteros distintas: Eryc Castillo y Paolo Guerrero; y Luis Ramos junto a Federico Girotti. Finalmente, decidió colocar a uno de cada una: Eryc Castillo y Luis Ramos.

Eryc Castillo marcó el único tanto de Alianza Lima ante ADT. (Foto: Adrian Zorrilla / GEC)

Confianza en Girotti

Tras no tenerlo en cuenta en la lista de convocados en el clásico, hemos podido conocer que ha habido más de una conversación entre Pablo Guede y Federico Girotti respecto a qué busca el entrenador del futbolista y en qué puede mejorar para tener más chances en el campo.

Como todo profesional, es bastante obvio que Girotti no se sentía cómodo con su situación al verse relegado. Sin embargo, no existe ningún problema personal entre ambas partes; por el contrario, han entablado diálogos durante los entrenamientos. Finalmente, la oportunidad para el delantero argentino llegó el último martes ante ADT cuando lo hizo ingresar faltando 20 minutos. Cabe recordar que no sumaba minutos desde el encuentro ante FBC Melgar.

De aquí en más, y esperando que su lesión en el hombro no sea de gravedad, lo que se planifica es que Girotti pueda tener más minutos con Alianza Lima considerando que Paolo Guerrero, tal como ha dejado claro en esta primera parte del campeonato, es el delantero titular pero no está físicamente bien para sumar 90 minutos todos los partidos.

Federico Girotti volvió a la lista de convocados de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

La apertura de Matute

Por más que se trate de un tema extradeportivo, es bastante difícil encapsular a los jugadores y abstraerlos de lo que ocurre fuera del campo de juego. Sin duda, la tragedia en Matute previo al clásico y la posibilidad de que no vuelvan a jugar en su estadio también afectó la concentración del plantel.

Días después del lamentable incidente de la muerte de un hincha durante el ‘banderazo’, se dio a conocer que la Municipalidad de La Victoria había levantado la clausura del recinto deportivo y esto también pudo significar cierta calma no solo para el plantel, sino sobre todo para el área deportiva que se encontraba en incertidumbre. Con esta buena noticia previo al parón, el cuadro ‘íntimo’ se recompuso también anímicamente y este sábado recibirá a Cusco FC en su casa.

La ’pastor’ de la defensa

Otro de los puntos altos y clave para entender este Alianza Lima puntero tiene que ver con el buen trabajo defensivo en el que se enfoca Pablo Guede. Bajo esta premisa, es necesario mencionar a Renzo Garcés como la piedra angular de toda la línea defensiva.

De trabajo silencioso pero efectivo, Garcés se ha convertido en uno de futbolistas menos reemplazables del plantel. De hecho, incluso con la cinta de capitán en el brazo, ha demostrado carácter y un despliegue técnico que no suele ensuciarse de errores.

Alianza Lima es el equipo con menos goles recibidos en lo que va del Torneo Apertura (5) por encima de Universitario de Deportes (7) y de Alianza Atlético (8). Parte de su estrategia es ser un bloque defensivo certero y, a partir de ahí, construir. Ya sea en línea de 2 o 3, como ocurrió ante ADT, Garcés es el encargado de ordenar la defensa.

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