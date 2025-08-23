Con 12 millones de dólares en cinco años: el proyecto que consolida a Alianza como el club más exportador del fútbol peruano

Para el hincha fue un baldazo de agua fría porque se va el equilibrio del equipo. Para él, la gran oportunidad de emigrar a la mejor liga de Sudamérica a sus 23 años. Y para Alianza Lima, una oferta irrechazable que los vuelve a situar como el club más exportador de la Liga 1 en los últimos cinco años. Erick Noriega, el polifuncional volante que puede jugar de central, es nuevo jugador de Gremio de Brasil por 1.8 millones de dólares, según conoció este Diario.

La venta de Erick -quien se despidió de su club, hinchas y estadio entre lágrimas en el triunfo ante ADT el último sábado- supone la novena del cuadro blanquiazul en los últimos cinco años, de los cuales siete fueron al extranjero. Y eso se traduce en 12 millones de dólares directos a las cuentas de la institución, de acuerdo a las cifras que maneja la web especializada Transfermarkt, las mismas que fueron contrastadas con las noticias de diversos medios nacionales.

El primer traspaso millonario fue el de Kluiverth Aguilar al Grupo City, el grupo empresarial propiedad de Abu Dhabi y dueña de doce clubes alrededor del mundo, entre los que destacan el Manchester City de Inglaterra, New York City de Estados Unidos y Girona de España. Aguilar fue fichado en abril de 2020 por 2.5 millones de dólares y fue situado en el Lommel SK de Bélgica. Desde entonces no se movió del equipo que aún intenta el ascenso a la primera división.

Pasaron algunos años para que Alianza vuelva a vender un futbolista, aunque esta vez de manera interna. En 2023, por falta de minutos, Pablo Lavandeira dejaría el club para irse a Melgar por 70 mil dólares. El cuadro arequipeño también fue el destino de Jhamir D’Arrigo, quien hace algunas semanas fue traspasado por 150 mil dólares. Lo curioso es que el extremo llegó a La Victoria en 2024 por 500 mil dólares. Una apuesta que no resultó beneficiosa.

Alianza Lima y sus nueve ventas en los últimos cinco años. (Infografía: El Comercio)

Lluvia de millones en los últimos años

Encabezados por el argentino Federico Flores, un “enfermo del fútbol” según lo catalogan los que lo conocen, Alianza Lima supo dar en el clavo en los últimos años. Flores es, desde junio de 2022, jefe de la Secretaría Técnica del club.

En un trabajo en conjunto del área deportiva o, como él lo llama, “una estructura profesional basada en scouting, análisis y planificación estratégica”; Alianza fichó, entre otros, a cuatro jugadores que se convirtieron en ventas millonarias. Bryan Reyna, por ejemplo, llegó desde Cantolao para la temporada 2023. Ya era un jugador con buena proyección. Un año después fue vendido a Belgrano por 900 mil dólares.

Los mayores casos de éxito de una buena contratación fueron los de Kevin Serna y Juan Pablo Freytes. Serna, colombiano nacionalizado peruano, arribó procedente de ADT; mientras que Freytes primero fue cedido por Newell’s Old Boys y luego fue comprado por el club. Ambos dejaron la institución para irse al Fluminense por tres millones y 3.5 millones, respectivamente. El primero a mediados del año pasado y el segundo a finales. Y también está el de Erick Noriega, quien llegó desde Comerciantes Unidos en 2024.

Pero así como hubo buen ojo para fichar, también está la cantera. Este año, dos ‘Potrillos’ fueron vendidos al fútbol extranjero: Víctor Guzmán al Sporting Club por 450 mil dólares y Bassco Soyer al Gil Vicente por 250 mil. Ambos a Portugal, a una liga que suele ser el trampolín de los jóvenes en Europa.

Juan Pablo Freytes y Kevin Serna jugaron en Alianza Lima en 2024 y fueron traspasados a Fluminense. (Foto: AFP)

Amplia diferencia con Cristal y la U

En los mismos años que Alianza Lima exportaba futbolistas, Universitario y Sporting Cristal, los otros clubes grandes del país, lo hicieron, aunque en mucha menor cantidad.

Cristal, por ejemplo, recaudó 5.9 millones de dólares en cinco ventas. Desde la salida de Christopher Gonzales en 2022 por un monto aproximado a los 450 mil dólares. Luego llegaron los traspasos de Joao Grimaldo al Partizan de Serbia por 1.5 millones y el de Jesús Castillo a Gil Vicente por 600 mil dólares. De los tres, solo Grimaldo se mantiene en Europa: juega en el Riga de Letonia. ‘Canchita’ volvió al Perú para vestir la camiseta de Universitario y luego regresó al Rímac. Castillo, por su parte, está en la ‘U’.

Jesús Castillo debutó en Sporting Cristal en 2020 y hoy vuelve al fútbol peruano, pero para jugar por Universitario de Deportes. (Foto: Universitario / Facebook)

La última gran venta de los celeste fue la de Ignacio, quien fue transferido al Fluminense. Así como se llevó a Serna y Freytes, el campeón de la Copa Libertadores 2023 pagó 2.2 millones por el central brasileño, la venta más cara en la historia del club. Hace algunas semanas, en medio de la purga realizada por el técnico Paulo Autuori, Alianza Lima se hizo con los servicios del central Gianfranco Chávez por 200 mil dólares.

Universitario, por su parte, apenas suma dos traspasos al exterior en estos cinco años. El primero fue el de Alex Valera, por el que Al Fateh de Arabia Saudita desembolsó un monto aproximado a los 1.3 millones de dólares en agosto de 2022. El delantero volvió al club en enero de 2023 por incumplimiento de pagos del cuadro árabe. Luego llegó la partida de Piero Quispe al Pumas por 2.2 millones. Desde entonces, el actual bicampeón del fútbol peruano no logró concretar más ventas.

