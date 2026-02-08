Por Fernanda Huapaya

Semana a semana llegan algunas malas noticias a Alianza Lima desde el inicio de la temporada. Esta vez se trata, como año a año, de las lesiones. La derrota por 1-0 ante 2 de Mayo en Paraguay no solo les dejó el reto de tener que remontar la llave, sino también tres sensibles bajas: Guillermo Viscarra, Esteban Pavez y Fernando Gaibor. A estos tres se le suma el nombre de Jesús Castillo, quien ya venía lesionado una semana atrás.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.

Playa Bonita derrotó 2-0 a Playa del Sol por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Playa Bonita derrotó 2-0 a Playa del Sol por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Los Cocos derrotó 3-1 a Playa Blanca: por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Los Cocos derrotó 3-1 a Playa Blanca: por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Con 4 bajas clave y hasta 8 posibles cambios pensando en 2 de Mayo: el plan Guede ante Comerciantes y cómo sobrevivir a una racha de lesiones
Fútbol peruano

Con 4 bajas clave y hasta 8 posibles cambios pensando en 2 de Mayo: el plan Guede ante Comerciantes y cómo sobrevivir a una racha de lesiones

“El árbitro nos dijo que se equivocó” de Carabalí y la cólera de Riveros con el VAR: lo que no se vio del polémico empate de la ‘U’ en Cusco
Fútbol peruano

“El árbitro nos dijo que se equivocó” de Carabalí y la cólera de Riveros con el VAR: lo que no se vio del polémico empate de la ‘U’ en Cusco