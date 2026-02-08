Con 4 bajas clave y hasta 8 posibles cambios pensando en 2 de Mayo: el plan Guede ante Comerciantes y cómo sobrevivir a una racha de lesiones

Con estos futbolistas indispuestos, a Pablo Guede le toca gestionar un once que piense en su segunda victoria en el torneo, pero también que implique cierta rotación pensando en el encuentro del miércoles ante 2 de Mayo en Matute.

El posible once

El último viernes, Alianza Lima abrió entrenamientos en EGB de Lurín para la prensa. El Comercio pudo presenciar los trabajos del cuadro victoriano y la intensidad con la que trabaja Pablo Guede en cada uno de los ejercicios. Los gritos, las motivaciones, las arengas y las indicaciones no cesaban a muy alta voz por parte del entrenador argentino.

En la cancha plantó dos equipos, uno conformado por nombres que vendrían a ser los titulares, y un segundo equipo más alternativo. En el primero se encontraban Ángel De la Cruz, Alessandro Montenegro, Jhoao Velásquez, Josué Estrada y Jiuseppe García conformando la línea de cuatro.

En el mediocampo estaban Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari, Gaspar Gentile y una doble punta conformada por Luis Ramos y Federico Girotti a la que Pablo Guede le ponía especial atención.

En el otro equipo, el que vendría a ser el titular, alineó a Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo antoni, Marco Huamán -ante un Cristian Carbajal que hacía trabajos diferenciados-, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez y Alan Cantero. Mientras que el tridente de ataque lo tenía Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Si queda este once, serían 8 cambios respecto al once inicial ante 2 de Mayo, en la derrota de 1-0.

Según pudimos conocer, este último once será el más parecido al que pondrá este domingo ante Comerciantes Unidos. Sin embargo, podrían haber algunas variantes como la de Alessandro Montenegro por Luis Advíncula, Gaspar Gentile por Alan Cantero o Cristian Carbajal por Marco Huamán.

Lo que sí es una certeza es que el centrodelantero elegido por Pablo Guede es Paolo Guerrero considerando que no arrancó ante Dos de Mayo en el partido pasado y que, seguramente, tampoco complete el partido de este domingo pensando en que pueda arrancar el miércoles ante el cuadro paraguayo. Por su parte, tanto Luis Ramos y Federico Girotti entrenaron preparándose a jugar como dupla de ataque.

Los lesionados

La mala noticia en Alianza Lima es que aquellos jugadores que se pierdan el duelo de este domingo tampoco jugarán ante 2 de Mayo el miércoles: Jesús Castillo, Esteban Pavez y Guillermo Viscarra. En el caso de Fernando Gaibor, se sabe que es solo una molestia muscular y esperan que sí esté apto. Eso sí, para hoy ante Comerciantes no estará.

Por el lado de Jesús Castillo, su lesión todavía tardará una semana más de recuperación; mientras que por el lado de Esteban Pavez y Guillermo Viscarra se estima un tiempo de para de entre tres a cuatro semanas cada uno, lo que incluiría el partido ante Alianza Atlético y, en caso de pasar de ronda, la llave ante Sporting Cristal por la fase previa de la Copa Libertadores.

