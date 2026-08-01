Por Fernanda Huapaya

Alianza Lima continúa reordenando su estructura institucional. Luego de la designación de Alfredo Arosemena como nuevo administrador temporal y gerente general del club en reemplazo de Fernando Cabada. La institución victoriana ha empezado a definir el equipo que lo acompañará en una etapa que busca fortalecer tanto la gestión administrativa y que ya presenta una importante inclusión.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.