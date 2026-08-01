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Uno de los primeros movimientos de la nueva administración fue la incorporación de Guillermo Denegri como Gerente de Comunicaciones. El ejecutivo, con amplia experiencia en periodismo y medios de comunicación ligados al deporte, vuelve a trabajar junto a Arosemena tras haber coincidido previamente en la Federación Peruana de Fútbol en el mismo rubro.

Sin embargo, Denegri no trabajará solo. En la nueva organización compartirá responsabilidades con Karla Urdiales, quien continuará formando parte del área de Comunicaciones, quien es la encargada de trabajar, principalmente, con el primer equipo masculino.

Guillermo Denegri. (Foto: Produ)

En el plano deportivo, Alianza Lima mantiene la continuidad de la estructura implementada durante la presente temporada. Franco Navarro seguirá desempeñándose como director deportivo, mientras que Franco Navarro Jr. permanecerá en el cargo de gerente deportivo, garantizando estabilidad en la planificación del primer equipo y las decisiones relacionadas con el proyecto futbolístico. Ambos mantienen contrato hasta final de temporada al igual que entrenador Pablo Guede.

Luis Felipe Bravo García es el nuevo presidente de Aliancistas del Perú. (Foto: Luis Felipe Bravo)

Junta de Acreedores

A nivel dirigencial, tampoco se registran modificaciones en la composición de la Junta de Acreedores más allá de la reciente compra. Las acreencias mayoritarias pasaron a manos de Fernando Farah y Antonio Armejo, quienes mantienen el control de las principales decisiones vinculadas a la administración del club. Asimismo, hasta la fecha, Luis Felipe Bravo García permanece como presidente de la Junta de Acreedores.

Según pudo conocer El Comercio, el resto de Gerencias del club continuarán con las mismas cabezas en el futuro próximo: Marketing, Infraestructura, Finanzas y Legal. Sin embargo, el cambio que podría haber sería el de Luis Felipe Bravo García como presidente de la Junta de Acreedores. Esto todavía está por definirse.

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