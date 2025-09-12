Alianza Lima se enfrentará este sábado 13 de setiembre a Deportivo Garcilaso y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por el título del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Para este encuentro, a pocos días del inicio de su serie de Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile, el entrenador Néstor Gorosito, apostaría por algunas variantes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Una de ellas sería la inclusión desde el inicio del argentino Alan Cantero en reemplazo de Kevin Quevedo.

Si bien no se ha reportado alguna lesión, esta variante respondería a un descanso programado, pues el atacante nacional tuvo actividad con la blanquirroja en Eliminatorias.

En la zaga central también aparecen dos nombres que no han sido titulares en esa zona durante la presente temporada. Gianfranco Chávez y Jean Pierre Archimbaud.

Ambos futbolistas tomarán los lugares que suelen ocupar los seleccionados nacionales Carlos Zambrano y Renzo Garcés.

Posible alineación

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero, Hernán Barcos.

La serie de cuartos de final ante la Universidad de Chile inicia el jueves 18 de septiembre en Matute, mientras que la revancha se disputará el jueves 25 del mismo mes en el ‘El Coloso del Llano’ de Coquimbo.

Luego de superar en el repechaje a Gremio de Porto Alegre, Alianza Lima se impuso también ante la Universidad Católica de Quito por los octavos de final del torneo.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.