Por Fernanda Huapaya

Pese a jugar con un hombre de más desde el minuto 7, a Alianza Lima se le hizo difícil poder vencer a UTC en Cajamarca. De hecho, intentó hasta el minuto 91 cuando Renzo Garcés, de cabeza, abrió el marcador para el único tanto del partido. Más allá de que desde el juego el equipo blanquiazul todavía no logra su mejor versión, los futbolistas de cuadro ‘íntimo’ valoraron con mucha emoción este triunfo y lo consolidaron con un mensaje de unión en el vestuario una vez terminado el partido.