Pese a jugar con un hombre de más desde el minuto 7, a Alianza Lima se le hizo difícil poder vencer a UTC en Cajamarca. De hecho, intentó hasta el minuto 91 cuando Renzo Garcés, de cabeza, abrió el marcador para el único tanto del partido. Más allá de que desde el juego el equipo blanquiazul todavía no logra su mejor versión, los futbolistas de cuadro ‘íntimo’ valoraron con mucha emoción este triunfo y lo consolidaron con un mensaje de unión en el vestuario una vez terminado el partido.

El vestuario

Una vez que se fueron al entretiempo, en el cuadro ‘íntimo’ hubo tensión debido a que venían jugando con un hombre más pero habían culminado la primera parte con cero remates al arco rival. Pablo Guede les indicó que iba a hacer un cambio para mejorar la ofensiva: Kevin Quevedo por Luis Advíncula como extremo por derecha.

A lo largo del encuentro, Pablo Guede, fiel a su estilo, no paraba de dar indicaciones vociferando lo que debían hacer los jugadores. Sobre todo a la volante: Esteban Pavez, Jairo Vélez y Alan Cantero. Indicaba que debían mandar la pelota más larga y esto, seguramente, se trataba de una estrategia considerando que estaban jugando en cancha sintética.

Tras la expulsión de Eryc Castillo en el minuto 70, el partido parecía ponerse cuesta arriba. El futbolista ecuatoriano se fue a las gradas junto a Franco Navarro, Director Deportivo del club, a terminar de ver el encuentro. Por su parte, la zona técnica de Alianza Lima alegaba que la falta de Castillo no era merecedora de tarjeta roja.

Alrededor del minuto 90 y ya con todos los cambios realizados, apareció nuevamente el recurso de pelota parada que viene beneficiando a los blanquiazules en los últimos encuentros. El córner fue ejecutado por Jairo Vélez y apareció Renzo Garcés para poder mandarla a guardar tras un ’cabezazo’.

El defensor nacional hizo una celebración señalando al cielo Y llegaron sus compañeros a abrazarlos mientras que Pablo Guede también lo festejó en la zona técnica con sus asistentes. Unos minutos después, el partido culminó y fue momento de llegar al vestuario donde varios referentes del equipo, como Paolo Guerrero, Fernando Gaibor o el mismo Luis Advíncula, dieron palabras de felicidades al resto de sus compañeros.

“Paso a paso y partido a partido”, fue una de las frases que se repitieron los jugadores en el vestuario y cuando apareció Pablo Guede los felicitó por la entrega. Asimismo, se continuó con el pensamiento de que ’afuera’ podía haber gente descontenta con el equipo, pero que lo importante es lograr el resultado y no perder la punta.

Ya en la conferencia de prensa, Pablo Guede replicó este discurso, aunque con varias palabras menos, e indicó que agradecía a los futbolistas por haber ganado el partido “con el corazón”. Si bien Alianza Lima todavía no lograr su mejor versión futbolística, en palabras de Guede hacia los jugadores, esto todavía va a tomar un tiempo pero van por buen camino. Entre su convencimiento está el hecho de aprovechar bien las pelotas paradas como el factor de trabajo más resaltante.

