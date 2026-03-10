Por Christian Cruz Valdivia

Con un homenaje a los 125 años de historia, Alianza celebró en Matute y se colocó como único líder del Apertura tras vencer 3-1 a Melgar en el cierre de la fecha 6 del torneo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.