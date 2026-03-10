Con un homenaje a los 125 años de historia, Alianza celebró en Matute y se colocó como único líder del Apertura tras vencer 3-1 a Melgar en el cierre de la fecha 6 del torneo.

No hay secretos en este Alianza, con los jugadores en sus puestos, la diferencia ante los rivales es notoria y ayer quedó claro ante los arequipeños. Jairo Vélez como enganche se hizo dueño del juego y lideró al cuadro blanquiazul. Además, fue protagonista con un gol y una gran asistencia a Garcés.

Ante un Matute repleto, con más de 29 mil asistentes, Vélez se consagró como el conductor que los íntimos necesitan. Salió ovacionado por todo el estadio.

Pocos puntos bajos en Alianza, pero el penal infantil de Advíncula permitió que Melgar se fuera al descanso con el empate parcial. Sin embargo, con base en la presión en salida y el buen juego por el medio, por donde siempre apreció Vélez y colaboró mucho Cantero, los íntimos controlaron el juego.

Gol de Paolo Guerrero para abrir la cuenta y de Renzo Garcés para cerrarla, Alianza tiene a sus goleadores en su centrodelantero y su central. Ambos suman cuatro tantos en seis partidos.

Así, Alianza es líder del Apertura con 16 puntos producto de cinco victorias y un empate. En este inicio ya han logrado dos triunfos en altura (Huancayo y UTC) y ayer superaron a uno de los llamados rivales directos.

125 años Camiseta homenaje Alianza salió a Matute con una camiseta que rinde homenaje a sus 125 años de historia, que se cumplió el pasado 15 de febrero. Las franjas horizontales recuerdan a la indumentaria que usaban los jockey del Stud Alianza, centro que quedaba en la Calle Cotabambas donde acudían a jugar gran parte de los jóvenes fundadores del cuadro íntimo. Mientras, el escudo es el que el club empezó a usar cuando pasó a llamarse Alianza Lima, en los inicios de la década de los años 20. Así, Alianza tomó la punta con una camiseta que recuerda la gran historia que tienen en el pecho.

EL SHOW DE REYNOSO

Melgar tuvo más protagonismo en su banco que en el campo. Juan Reynoso se jugó un partido aparte ante una hinchada que no lo quiere. El entrenador, vestido con una camisa crema, hizo lo suyo e intentó influenciar en las decisiones del árbitro Joel Alarcón.

El ‘Cabezón’ vive una crisis en Melgar, ya que en el Apertura es séptimo con solo 9 puntos, a siete unidades del líder Alianza. Además, viene de ser eliminado de la Sudamericana ante su clásico rival del sur, Cienciano.

Pero Reynoso no tuvo mejor idea que ‘despedirse’ de Matute con un polémico gesto, con los que parecía decir: “yo acá dos veces”. Solo él sabe a lo que se refería, pero quizás a las dos temporadas en las que vistió la blanquiazul: del 86 al 90 y tras su paso por el Sabadel de España, del 90 al 92.

En la conferencia de prensa ofreció intentó explicarlo: “Matute es mi casa. Vine aquí a los 12 años. Siempre va a ser mi casa, es mi alma mater y yo no soy un malagradecido”, declaró.

Así, el partido de la fecha tuvo de todo. Además, con el técnico de la selección peruana Mano Menezes en la tribuna, Kevin Quevedo y Marco Huamán destacaron por la banda, como extremo y lateral, respectivamente. Seguro algún buen apunte se llevó el brasileño, y quizás hasta del mismo Vélez.

“Siempre lo he dicho, la selección es lo más grande y yo estoy dispuesto. Solo esperar a que se de”, declaró el futbolista ya a su salida del estadio.

Vélez se nacionalizó en el 2024 y radica en el Perú desde el 2020 de forma consecutiva, por lo que cumple con los requisitos para poder ser citado por Menezes. La Bicolor tiene programado los amistosos ante Senegal y Honduras para fin de mes.

