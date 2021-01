Conforme a los criterios de Saber más

“Si estos chicos se quedaban en Alianza, Alianza no bajaba”. Así de drástica es la sentencia de Nilton Gómez. Entrenador de las divisiones menores del cuadro íntimo, Nilton conoce a los chicos que el cuadro blanquiazul prestó durante el 2020 y que ahora regresarán para afrontar la Liga 2.

Más de quince jugadores Sub 23 prestó Alianza durante el 2020 para que los chicos sumen minutos y experiencia en diversos clubes. La gran mayoría fue a equipos de primera y cinco de ellos a tres cuadros de la Liga 2. Y el balance ha sido más que positivo. Los nuevos potrillos supieron destacar que ahora su vuelta a la blanquiazul los toma en un buen momento.

“La categoría 2001 es la campeona del 2016”, nos recuerda Carla Redhead, periodista que sigue menores de Alianza desde hace algunos años y ahora administra la cuenta Escencia Blanquiazul, donde brinda información de cómo les va a los chicos. “Para mí, Osvaldo Valenzuela es un jugador que debe traer. Es muy bueno y ha dado qué hablar en Cusco FC”, nos comenta.

Así como Valenzuela, hay otros nombres que se han destacado. Fabio Rojas hizo una gran campaña con Ayacucho FC y disputó las semifinales de la Liga 1. Igual, en Ayacucho FC estuvo Diego Espinoza tuvo mucha continuidad y en Alianza Universidad alternó Axel Moyano, entre otros nombres.

Justamente Nilton Gómez nos hace un repaso de las características de algunos jóvenes. Él los entrenó en menores -dirigió desde la categoría 96 hasta la 2004-. “Estos chicos tienen buen proceso de formación. Manejan conceptos. Antes la mayoría ha jugado más por talentos. Estos chicos tienen el plus de los conceptos”, nos dice. Y se refiere a la formación como futbolistas que va de la mano con la de ser buen profesional.

Existe un gran universo de jóvenes y estará en el actual comando técnico de Alianza saber usarlos de la mejor manera. “Bien rodeados, van a dar qué hablar. Hay que tenerlos con gente de experiencia que sean ejemplo”, nos dice Nilton Gómez, que tras dejar Alianza trabajó en las menores de Vallejo y pudo dirigir en Liga 2.

“Es un reto bonito estar en Alianza. En este caso jugar en Liga 2 no es un retroceso. El gran reto de volver a Primera división es muy bonito. Imagínate que con sus jugadores de menores regresas a Primera, quedas en la historia”, nos dice Carla. Sobre los hombros de estos chicos estará tamaña responsabilidad y por lo que nos comentan, están capacitados para asumirla.

Oswaldo Valenzuela

20 años

Cusco FC

10 partidos, 18 de titular

1.608 minutos

Mediocentro con mucha presencia en el campo de juego. “Tiene todo para jugar en Alianza. Buen juego, pase corto, pase largo. Anticipa. Te marca y juega”, nos dice Nilton Gómez.

“Valenzuela es volante central. Eso ayudaría a libertar a Miguel Cornejo. Cornejo es más ofensivo”, nos dice Carla, y nos recuerda que ellos han jugado mucho tiempo juntos. “Sería una dupla muy interesante”, asegura.

Foto: Alianza Lima

Axel Moyano

20 años

Alianza Universidad

14 partidos, 5 de titular

612 minutos

1 gol

“Es un volante mixto, más de marca, pero se asocia muy bien al juego. Te corre todo el partido”; nos comenta Nilton sobre Axel. “Ha tenido continuidad y creo que puede hacerlo bien en Alianza o donde lo presten”, agrega Carla.

Foto: Alianza Lima

Diego Espinoza

19 años

Ayacucho FC

12 partidos, 6 de titular

480 minutos

1 gol

Es un volante creativo. “También puede ir por banda”, asegura el entrenador Nilton. “Axel y Diego son tremendos y sobre todo han tenido continuidad”, sentencia.

Foto: Alianza Lima

Fabio Rojas

21 años Ayacucho FC

23 partidos, 20 de titular

1.828 minutos

Tiene la chance de jugar la Libertadores con Ayacucho, pero volver a Alianza también es una opción. El lateral es uno de los más consolidados. “Cualquiera diría que Tato ya debería salir y jugar Copa, pero si toma la decisión de regresar, no lo veo como un retroceso. Él está bien formado y ha jugado en selección de su categoría”, nos dice Carla.

Rojas ya ha tenido chance de debutar en Alianza en el 2017, pero no jugó durante el 2018. Luego pasó a préstamo a UTC (2019) y Ayacucho (2020), siempre con continuidad, llegando a disputar las semifinales de la Liga 1 con los ayacuchanos.

Foto: GEC

MÁS NOMBRES

Así hay más nombres y Nilton Gómez da uno de ellos que puede ser el tapadito del cuadro blanquiazul. Tras paras un año en el Real Oviedo de España, puede regresar a La Victoria Leonardo de la Cruz, un ‘9’ que se deja notar. “Define con los dos perfiles. Se asocia mucho con el juego, algo que le gusta al hincha de Alianza”, nos dice sobre él.

De la Cruz puede ser el goleador que necesita Alianza. “Está dos pasos adelante que Gonzalo Sánchez”, agrega Nilton sobre el atacante.

A estos mencionados se suman nombres como el de Mauricio Matzuda y José Gallardo, a quienes el cuadro de Primera ya gozó en el 2019 cuando Víctor Reyes le dio la confianza de debutar en Primera. Tras su paso por Binacional y Mannucci, respectivamente, volverán para poner su talento a disposición de Alianza.





Jugador Club al que fue prestado Franz Schmidt Mannucci Fabio Rojas Ayacucho FC Diego Mesía UTC Oswaldo Valenzuela Cusco FC Erick Canales Ayacucho FC Axcel Moyano Alianza UDH Diego Espinoza Ayacucho FC Mauricio Matzuda Binacional José Gallardo Mannucci Massimo Sandi (arquero) San Martín Pedro de la Cruz Santos Ángelo Rovegno Santos Nicolás Tami Aurich Franco Saravia (arquero) Huaral Jack Cirilo Santa Rosa

Pero no son los únicos nombres. También destacan los de Angelo Rovegno, un “central de buena presencia”, Franco Saravia, un portero que “viene entrenando tres años en Primera-”, Sebastián Gonzales Zela, que estuvo en San Martín, Erick Canales, que sumó minutos en Ayacucho. Además de que se pueden incorporar las contrataciones de Jairo Concha y Óscar Pinto.

“Si estos chicos se quedaban en Alianza, Alianza no bajaba”, nos dice Nilton Gómez. Sin embargo, en el plantel solo quedaron algunos chicos. “Han prestado a los mejores jugadores. Solo se quedó Miguel Cornejo. Después han hecho debutar a Sebastián Cavero, Didier La Torre, Jéremi Escate, que son mejores -tienen 18 años- y que aún no tienen el nivel de los que salieron porque aún les falta completar su proceso de formación”. Si se hubieran quedado, Alianza hubiera tenido más piezas de recambio, pero también echaron vuelo para que sigan creciendo y no estén a la sombra de las grandes contrataciones que se hizo el año pasado.

